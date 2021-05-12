Medipol Başakşehir Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Başakşehir - Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 41’inci haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Başakşehir ligde 44 puanla 14’üncü sırada yer alıyor. Kayserispor ise ligde 40 puanla 17’inci sırada yer alıyor.
Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Başakşehir Kayserispor karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler
Medipol Başakşehir:Mert Günok, Rafael, Ravil Tagir, Mbombo, Youssouf, Tolga, Berkay, Deniz Türüç, Denijel Aleksic, Edin Visca, Crivelli
Kayserispor:Doğan Alemdar, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak
Başakşehir Kayserispor maç özeti
Başakşehir Kayserispor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.
Son Güncelleme: 12.05.2021 16:27