Medipol Başakşehir Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Başakşehir - Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 41’inci haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Başakşehir ligde 44 puanla 14’üncü sırada yer alıyor. Kayserispor ise ligde 40 puanla 17’inci sırada yer alıyor.

Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Başakşehir Kayserispor karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Medipol Başakşehir:

Kayserispor:

Başakşehir Kayserispor maç özeti

Mert Günok, Rafael, Ravil Tagir, Mbombo, Youssouf, Tolga, Berkay, Deniz Türüç, Denijel Aleksic, Edin Visca, CrivelliDoğan Alemdar, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

Ligin son haftalarında alınan puanlarla küme düşme hattından çıkan Başakşehir son iki maç kala rahatladı. Kayserispor ise küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. Kayseri ekibi bu maçı kazanarak ligin son maçı öncesi rahatlamak istiyor.

Başakşehir Kayserispor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.