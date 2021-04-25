Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Başakşehir - Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 37.haftasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Başakşehir sahasında Avrupa kupalarına katılmak isteyen Alanyaspor ile karşı kaşıya geliyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi ile 36 puan topladı. Son şampiyon 36 puanla ligde 17’inci sırada yer alıyor. Alanyaspor ise ligde çıktığı 35 karşılaşmada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi ile 55 puan topladı. Akdeniz ekibi 55 puanla ligde 5’inci basamakta yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Başakşehir:

Alanyaspor:

Başakşehir’de 7 isim sınırda

Volkan, Uğur, Epureanu, Duarte, Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Giuliano, Aleksic, Visca, ChadliMarafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Mustafa

Bu sezon eksik ve cezalı oyunculardan çok çeken Başakşehir’de ligin bitimine az bir süre kalan oyuncuların ceza almaması için Aykut Kocaman öğrencilerini uyardı. Zorlu Alanya maçı öncesi Başakşehir’de Epureanu, Mahmut, Ömer Ali, Crivelli, Hasan Ali, Ponck ve Duarte sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Alanya’da 3 isim sınırda

Öte yandan karantinada olan Deniz Türüç ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali, Mbombo ve Cemali Sertel bu maçta yer alamayacak.

Alanyaspor’da ise zorlu Başakşehir deplasmanı öncesi üç oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Efecan, Moubandje ve Marafona bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.

Ayrıca kart cezalısı olan Steven Caulker ile karantinada olan Hasan Hüseyin Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.

Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor karşılaşması 25 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbol severlerin beğenisini sunulacak. Büyük heyecana sahne olacak maçta hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.