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Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Başakşehir Alanya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 34.hafta heyecanı Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maçıyla devam ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesi futbol severler Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Başakşehir Alanya Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

25 Nisan 2021 Pazar 15:30
Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Başakşehir Alanya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 37.haftasında Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden Alanyaspor’un karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Medipol Başakşehir kritik karşılaşma öncesi ligde 36 puanla 17’inci sırada bulunuyor. Alanyaspor ise ligde 55 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor karşılaşması saat kaçta başlıyor?

Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor karşılaşması 25 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Başakşehir:

Volkan, Uğur, Epureanu, Duarte, Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Giuliano, Aleksic, Visca, Chadli

Alanyaspor:

Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Mustafa

10’uncu kez karşı karşıya

Başakşehir ve Alanyaspor lig tarihinde daha önce 9 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Başakşehir 4 kez kazanırken, Alanya ekibi 2 kez kazandı. Aralarındaki 2 karşılaşman berabere sonuçlanan Başakşehir Alanyaspor’un ligin ilk yarısındaki maçını Alanyaspor 3-0’lık net bir skorla almıştı.

Başakşehir kabustan uyanmak istiyor

Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir bu sezonu kabus gibi geçiriyor. Son şampiyon ligde küme düşme hattına kadar geriledi. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın da takımın başına getirilmesi çare olmadı. Başakşehir Alanya karşısına mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

Öte yandan Başakşehir’de kritik karşılaşma öncesi Hasan Ali, Cemali, Rafael, Ponk’un sakatlıkları devam ediyor. Karantinada olan Deniz Türüç’te karşılaşmada yer alamayacak.

Alanya’da 2 eksik

Ligin sürpriz çıkışlarından birine imza atan ve Avrupa kupalarını zorlayan Alanyaspor’da zorlu Başakşehir maçı öncesi kart cezalısı Caulker ile karantinada olan Hasan Hüseyin Acar maç kadrosuna alınmadı.

Başakşehir Alanyaspor canlı izle

25 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak olan Başakşehir Alanyaspor karşılaşması beIN Sports 1 1 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın karşılaşmayı intenette ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlara karşı alınan önlemler kapsamında bu yayınları izleyen kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehriAlanyasporSüper Lig
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