Medipol Başakşehir Aykut Kocaman ile ilk antrenmanını yaptı

Süper Lig 23. haftada yarın Galatasaray ile maç yapacak turuncu – lacivertli takım yarın ki maç için son hazırlıklarını yaptı. Turuncu - lacivertli takım yeni teknik direktörleri Aykut Kocaman’ın yönetimi ile ilk antrenmanlarını yaptılar.

Kulübün açıklamasına göre,Süper Lig 23. haftasında sarı-kırmızılı takım ile oynayacakları maç için hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk’un takımdan ayrılmasından sonra göreve başlayan Aykut Kocaman, yeni takımı ile ilk antrenmanını yaptı. İdmana dinamik ısınma ile başlanıp, 5’e 2 pas oyunu ile devam etti. Dar alanda top ile oyun ve taktik çalışmalar üzerinde çalışılan idman, çift kale maç ile son buldu.

Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı’nda yarın saat 19:00’da Galatasaray ile oynayacak.