İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Medipol Başakşehir Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Başakşehir - Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 39.haftasında Medipol Başakşehir Ankaragücü ile karşılaştı. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Medipol Başakşehir Ankaragücü maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Başakşehir - Ankaragücü Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:46
Medipol Başakşehir Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Başakşehir - Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri
Takip Et:

Süper Lig’de 39’uncu hafta heyecanı devam ediyor. 39’uncu haftada küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Başakşehir Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesi Başakşehir ligde çıktığı 36 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgi ise 40 puan topladı. Son şampiyon 40 puanla bu sezon ligde 15’inci basamakta yer alıyor. Ankaragücü bu maç öncesinde ligde çıktığı 36 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi ile 38 puan topladı. Başkent ekibi 38 puanla 16’ıncı sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Başakşehir:

Volkan, Rafael, Mahmut, Duarte, Mbombo, Mehmet Topal, Tolga, Berkay, Aleksic, Visca, Chadli

Ankaragücü:

Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Voca, Endri, İbrahim, Alper, Paintsil, Emre

Başakşehir’de eksikler can sıkıyor

Başakşehir’de zorlu Ankaragücü maçı öncesi eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Kart cezalısı olan Epureanu ve Crivelli ile sakatlıkları süren Hasan Ali, Ponck, Giuliano bu maçta yer alamayacak. Bunun dışında Mahmut Tekdemir, Ömer Ali ve Duarte bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ankaragücü’nde 5 oyuncu sınırda

Ankaragücü’nde Başakşehir maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Diousse, Voca, Alper Potuk, Kulusic, İbrahim Akdağ bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca kart cezalısı Geraldo ile sakatlıkları devam eden Borven, Atakan, Badji bu maçta yer alamayacak.

Başakşehir Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir Ankaragücü karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir Ankaragücü maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirAnkaragücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya - Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
Yeni Malatyaspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya - Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa - Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa - Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yaralı Kalbim 88. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Yaralı Kalbim 88. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Kasımpaşa Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kasımpaşa AlanyaTaraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kasımpaşa Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kasımpaşa AlanyaTaraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Canlı izle Fenerbahçe BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB - Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Fenerbahçe BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB - Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle

Popüler Haberler

Ramazan ayı 21. gece namazı nasıl kılınır, 21. gece duası nedir? 2021 Ramazan'da gün gün kılınacak namazlar!
Eczaneler açık mı, kapalı mı? Hafta içi- hafta sonu eczanelerin çalışma saatleri
Medipol Başakşehir Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Başakşehir - Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri
Yasaklarda borsa açık mı, borsa çalışıyor mu?
Yeni Malatyaspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya - Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa - Alanya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Teşkilat dizisi 9.bölüm tek parça, Youtube izle - TRT 1 canlı yayın izle
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü
Bugün hangi maçlar var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi maç programı
Survivor Panorama 2021 sunucuları kimdir?
Cumali Benim Adım Melek dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Nizam Namidar yok mu, neden veda etti?
Asgari ücret ne zaman vergi dilimine girer? 2021 Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor?
Sen Çal Kapımı Ceren diziden ayrıldı mı, neden yok? Melisa Döngel ayrıldı mı?
Evlilik kredisi nasıl çekilir? 2021 evlilik kredisini hangi bankalar veriyor?
O Adam Oldun Mu program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatsapp numarası
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Mayıs 2021 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
ATV Beni Bırakma neden yok, neden yayınlanmıyor? Beni Bırakma yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Diş estetiği güncel fiyat listesi 2021
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk ne zaman başlıyor?
Canlı izle Yeni Malatyaspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya - Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.