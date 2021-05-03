Medipol Başakşehir Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Başakşehir - Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’de 39’uncu hafta heyecanı devam ediyor. 39’uncu haftada küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Başakşehir Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesi Başakşehir ligde çıktığı 36 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgi ise 40 puan topladı. Son şampiyon 40 puanla bu sezon ligde 15’inci basamakta yer alıyor. Ankaragücü bu maç öncesinde ligde çıktığı 36 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi ile 38 puan topladı. Başkent ekibi 38 puanla 16’ıncı sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Başakşehir:

Ankaragücü:

Başakşehir’de eksikler can sıkıyor

Volkan, Rafael, Mahmut, Duarte, Mbombo, Mehmet Topal, Tolga, Berkay, Aleksic, Visca, ChadliKorcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Voca, Endri, İbrahim, Alper, Paintsil, Emre

Başakşehir’de zorlu Ankaragücü maçı öncesi eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Kart cezalısı olan Epureanu ve Crivelli ile sakatlıkları süren Hasan Ali, Ponck, Giuliano bu maçta yer alamayacak. Bunun dışında Mahmut Tekdemir, Ömer Ali ve Duarte bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ankaragücü’nde 5 oyuncu sınırda

Ankaragücü’nde Başakşehir maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Diousse, Voca, Alper Potuk, Kulusic, İbrahim Akdağ bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca kart cezalısı Geraldo ile sakatlıkları devam eden Borven, Atakan, Badji bu maçta yer alamayacak.

Başakşehir Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir Ankaragücü karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir Ankaragücü maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.