Medipol Başakşehir Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Başakşehir Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 39’uncu haftasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki ekip Medipol Başakşehir ve Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir ligde 40 puanla 15’inci sırada yer alırken Ankaragücü 38 puanla rakibinin bir basamak gerisinde yer alıyor.

Başakşehir Ankaragücü maçı saat kaçta başlayacak?

Medipol Başakşehir Ankaragücü karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den ekranlara gelecek. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Başakşehir:

Ankaragücü:

Ankaragücü düşüşte

Volkan, Rafael, Mahmut, Duarte, Mbombo, Mehmet Topal, Tolga, Berkay, Aleksic, Visca, ChadliKorcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Voca, Endri, İbrahim, Alper, Paintsil, Emre

Başakşehir çıkışta

Ankaragücü Hikmet Karaman ile birlikte küme düşme hattından çıkıp büyük bir başarı yakalamıştı. Ancak başkent ekibi çıktığı son 4 maçta galibiyet alamadı. Hikmet Karaman ve öğrencileri bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Başakşehir kabus gibi geçen sezonda küme düşme hattına kadar gerilemişti. Ancak son üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan ligin son şampiyonu bu maçı kazanarak ligin bitimine 3 maç kala rahatlamak istiyor.

Başakşehir Kasımpaşa canlı izle

3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak olan Başakşehir Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Öte yandan maçı intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde biliniyor.

Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Kaçak yayınlar 4-5 dakika geriden gelmekte olup kasma ve kesilme durumları da yaşanmaktadır.

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