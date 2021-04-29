Mecnun Otyakmaz'dan çarpıcı maç sonu açıklamaları

Spor Toto Süper Lig’in 38. Haftasında Demir Grup, Yeni Malatyaspor’u evinde konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0’lık galibiyet aldı. Demir Grup Sivasspor Başkanı, Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 1-0’lık galibiyet sonrasında konuştu. Otyakmaz, beşincilik için şanslarını sürdüreceklerini ifade etti.

Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, bugün aldıkları galibiyetle beşincilik yolunda önemli bir adım attıklarını söyledi. Otyakmaz, ‘’Son yaptığımız tercihlerde düzgün adımlar atmış olsaydık golü daha erken bulabilirdik. Felix’i de çok kutluyorum. Onun geri dönmesi bize güç kattı. Özellikle onun koronavirüse yakalanması bizi kötü bir duruma soktu. Hatta bir oyuncumuza kaleci forması giydirmek zorunda kaldık. Bu günler geride kalacak inşallah’’ dedi.