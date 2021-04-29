İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Mecnun Otyakmaz'dan çarpıcı maç sonu açıklamaları

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 1-0’lık galibiyet sonrasında konuştu. Otyakmaz, beşincilik için şanslarını sürdüreceklerini ifade etti.

29 Nisan 2021 Perşembe 21:00
Mecnun Otyakmaz'dan çarpıcı maç sonu açıklamaları
Takip Et:

Spor Toto Süper Lig’in 38. Haftasında Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor’u evinde konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0’lık galibiyet aldı. Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 1-0’lık galibiyet sonrasında konuştu. Otyakmaz, beşincilik için şanslarını sürdüreceklerini ifade etti.

Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, bugün aldıkları galibiyetle beşincilik yolunda önemli bir adım attıklarını söyledi. Otyakmaz, ‘’Son yaptığımız tercihlerde düzgün adımlar atmış olsaydık golü daha erken bulabilirdik. Felix’i de çok kutluyorum. Onun geri dönmesi bize güç kattı. Özellikle onun koronavirüse yakalanması bizi kötü bir duruma soktu. Hatta bir oyuncumuza kaleci forması giydirmek zorunda kaldık. Bu günler geride kalacak inşallah’’ dedi.




Son Güncelleme: 29.04.2021 21:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SivassporMecnun Otyakmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı izle BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Sivasspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Sivas - Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Sivasspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Sivas - Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurum - Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurum - Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Sivasspor Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Sivas Yeni Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Sivasspor Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Sivas Yeni Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Sivasspor Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Sivas Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Sivasspor Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Sivas Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

Emanet 170. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7
Sol Yanım dizisi reyting nasıl? Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Canlı izle Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 BeinConnect canlı maç izle Alanya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri 2021
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 18. gece namazı nasıl kılınır?
Emanet 169. bölüm izle 29 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Canlı izle BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Kefaret yeni sezonda devam edecek mi? Kefaret sezon finali ne zaman?
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2021 Boşanma dilekçesi ücretleri
Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri Kimdir? Ecem Özkaya dizideki rolü ve hayatı
Ramo dizi oyuncusu Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan hakkında bilgiler
SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanmaktadır? Nisan 2021 SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?
Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2021 Kredi sicil affı başvuru işlemleri
Sol Yanım dizisi Asena karakteri kimdir? Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Canlı izle MKE Ankaragücü Gaziantep FK Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Ankaragücü Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle
Akrep 21. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter’i kim canlandırıyor? Merve Bulut'un biyografisi
Canlı izle Sivasspor Yeni Malatyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Sivas Yeni Malatya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Alanya Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Ezgi Aşaroğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.