Mecnun Otyakmaz'dan çarpıcı maç sonu açıklamaları

Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, bugün aldıkları galibiyetle beşincilik yolunda önemli bir adım attıklarını söyledi. Otyakmaz, ‘’Son yaptığımız tercihlerde düzgün adımlar atmış olsaydık golü daha erken bulabilirdik. Felix’i de çok kutluyorum. Onun geri dönmesi bize güç kattı. Özellikle onun koronavirüse yakalanması bizi kötü bir duruma soktu. Hatta bir oyuncumuza kaleci forması giydirmek zorunda kaldık. Bu günler geride kalacak inşallah’’ dedi.
Son Güncelleme: 29.04.2021 21:00