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Mbwana Samatta'dan eleştirilere iddialı yanıt: ''Şimdi yeni bir başlangıç yapacağız''

Fenerbahçeli Mbwana Samatta, 'gol atamıyor' eleştirilerine iddialı açıklamalarda bulundu. Samatta 'Şimdi yeni bir başlangıç yapacağız.' dedi.

20 Kasım 2020 Cuma 21:59
Mbwana Samatta'dan eleştirilere iddialı yanıt: ''Şimdi yeni bir başlangıç yapacağız''
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Mbwana Samatta, sergilediği kötü performans nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. Karagümrük mücadelesinde iki gol atıp beklentileri üst seviyeye çıkaran Tanzanyalı forvet, devamını getirememişti.


Göztepe, Trabzon, Antalya ve Konya müsabakalarında boş geçen Samatta, gol sessizliğini bozmada kararlı olduğunu açıkladı.

‘’Yeni bir başlangıç yapacağız’’

Attığı gollerle takımına katkı sağlamak istediğini açıklayan Samatta, son haftalarda bunu yapamadığını ancak sessizliğini bozmanın zamanının geldiğini belirtti. Gençlerbirliği maçında ağları sarsıp galibiyeti getiren isimlerden olmak istediğini söyleyen forvet ‘’Şimdi yeni bir başlangıç yapacağız. Önümüzde önemli maçlar var.’’ dedi.



Son Güncelleme: 20.11.2020 21:59
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Anahtar Kelimeler:
Mbwana SamattaFenerbahçe
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