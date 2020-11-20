Mbwana Samatta'dan eleştirilere iddialı yanıt: ''Şimdi yeni bir başlangıç yapacağız''

Mbwana Samatta, sergilediği kötü performans nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. Karagümrük mücadelesinde iki gol atıp beklentileri üst seviyeye çıkaran Tanzanyalı forvet, devamını getirememişti.

‘’Yeni bir başlangıç yapacağız’’

Göztepe, Trabzon, Antalya ve Konya müsabakalarında boş geçen Samatta, gol sessizliğini bozmada kararlı olduğunu açıkladı.

Attığı gollerle takımına katkı sağlamak istediğini açıklayan Samatta, son haftalarda bunu yapamadığını ancak sessizliğini bozmanın zamanının geldiğini belirtti. Gençlerbirliği maçında ağları sarsıp galibiyeti getiren isimlerden olmak istediğini söyleyen forvet ‘’Şimdi yeni bir başlangıç yapacağız. Önümüzde önemli maçlar var.’’ dedi.