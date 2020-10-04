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Mbaye Diagne yeni saçıyla gündem oldu

Galatasaray’ın sıra dışı golcüsü Mbaye Diagne yeni tarzıyla yine gündem oldu. Senegalli oyuncu yeni saçıyla sosyal medyanın gündemine girdi.

04 Ekim 2020 Pazar 18:44
Mbaye Diagne yeni saçıyla gündem oldu
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Özel hayatı ve yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Mbaye Diagne bu sefer saçıyla gündem oldu. Sık sık saç tarzını değiştiren Senegalli oyuncu şimdi de saçlarını ek yaptırdı. Diagne’nin yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu.


Senegalli golcü Kasımpaşa’da yaptığı çıkışın ardından Galatasaray’a 12 milyon Euro bedelle transfer olmuş ve sezonu gol kralı olarak tamamlasa da sezon başında Brugge’e kiralanmıştı. Diagne’nin disiplinsiz hareketleri nedeniyle sık sık eleştirilmesine karşın yeni sezonda Galatasaray’da kalan oyuncu son günlerdeki sessizliğini yeni saç tarzıyla bozdu.



Son Güncelleme: 04.10.2020 18:44
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Anahtar Kelimeler:
DiagneGalatasaraySaç
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