Mbaye Diagne yeni saçıyla gündem oldu

Özel hayatı ve yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Mbaye Diagne bu sefer saçıyla gündem oldu. Sık sık saç tarzını değiştiren Senegalli oyuncu şimdi de saçlarını ek yaptırdı. Diagne’nin yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Senegalli golcü Kasımpaşa’da yaptığı çıkışın ardından’a 12 milyon Euro bedelle transfer olmuş ve sezonu gol kralı olarak tamamlasa da sezon başında Brugge’e kiralanmıştı. Diagne’nin disiplinsiz hareketleri nedeniyle sık sık eleştirilmesine karşın yeni sezonda Galatasaray’da kalan oyuncu son günlerdeki sessizliğini yeni saç tarzıyla bozdu.