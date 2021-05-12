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Mbaye Diagne Premier Lig'de fırtına estiriyor! Talipleri günden güne artıyor!

Galatasaray'dan Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'e kiralanan Diagne gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Diagne'nin menajeri tarafından yapılan açıklamalarda pek çok kulübün transfer görüşmeleri için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:17
Mbaye Diagne Premier Lig'de fırtına estiriyor! Talipleri günden güne artıyor!
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Galatasaray’ın 14 Milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak davranışları ve performansı ile takımda istenmeyen, Fatih Terim tarafından takımdan gönderilen Mbaye Diagne İngiltere Premier Lig’de fırtına estirmeye devam ediyor. West Bromwich’e kiralanan ve performansı ile İngiliz spor medyasında yer alan Diagne talipleri artıyor.

Kesin transfer isteniyor

Diagne’nin menajeri Sam Allardyce gelecek sezonda oyuncusunun Championship’te oynamaya sıcak bakarken Diagne için; West Bromwich, Vrystal Palace, Brighton ve Watford’un birisi ile anlaşması bekleniyor.

29 yaşında ki oyuncu Premier Lig’de bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol ve 2 asistlik destek sağladı.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:17
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayPremier LigMbaye DiagneWest BromwichTaliplerTransfer
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