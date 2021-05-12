Mbaye Diagne Premier Lig'de fırtına estiriyor! Talipleri günden güne artıyor!

Galatasaray’ın 14 Milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak davranışları ve performansı ile takımda istenmeyen, Fatih Terim tarafından takımdan gönderilen Mbaye Diagne İngiltere Premier Lig’de fırtına estirmeye devam ediyor. West Bromwich’e kiralanan ve performansı ile İngiliz spor medyasında yer alan Diagne talipleri artıyor.

Kesin transfer isteniyor

Diagne’nin menajeri Sam Allardyce gelecek sezonda oyuncusunun Championship’te oynamaya sıcak bakarken Diagne için; West Bromwich, Vrystal Palace, Brighton ve Watford’un birisi ile anlaşması bekleniyor.

29 yaşında ki oyuncu Premier Lig’de bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol ve 2 asistlik destek sağladı.