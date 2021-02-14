Mbaye Diagne, ilk golünü Manchester United'a attı

Devre arası transfer döneminde Galatasaray’dan İngiliz ekibi West Bromwich Albion’a transfer olan Mbaye Diagne, yeni takımında ses getirmeye devam ediyor. Diagne, takımıyla çıktığı maçlarda dikkat çeken performanslar sergilese de gol atamamıştı.

Golcü oyuncu yeni takımında ilk golünü Manchester United ağlarına attı. Maçın ikinci dakikasında takımını öner geçiren golü atan Diagne, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Diagne, şu ana kadar West Brom formasıyla çıktığı maçlarda 2 asist, 1 gol yapma başarısı gösterdi.