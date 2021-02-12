Martin Linnes, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Alanyaspor'a mağlup olarak kupadan elenen Galatasaray diğer yandan da takıma veda edecek isimlerin üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Takımın deneyimli futbolculardan Martin Linnes'in sezonun sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle Medipol Başakşehir'e transferi gerçekleşeceği iddia ediliyor.
Aykut Kocaman çok istiyor
Başakşehir ile anlaştı
Sezonun sonunda Galatasaray’la sözleşmesi sona erecek olan Linnes'in masaya oturmadığı ve Başakşehir’le anlaşmaya vardığı belirtildi.
Son Güncelleme: 12.02.2021 23:23