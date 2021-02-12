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Martin Linnes, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Martin Linnes'in Başakşehir'le anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen Linnes'in önümüzdeki sezonda Başakşehir'de forma giymesi bekleniyor.

12 Şubat 2021 Cuma 23:23
Martin Linnes, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı!
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Alanyaspor'a mağlup olarak kupadan elenen Galatasaray diğer yandan da takıma veda edecek isimlerin üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Takımın deneyimli futbolculardan Martin Linnes'in sezonun sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle Medipol Başakşehir'e transferi gerçekleşeceği iddia ediliyor.

Aykut Kocaman çok istiyor

Aykut Kocaman'ın sağ bek alanında top koşturan Linnes'i takımında görmeyi istediği öğrenildi. Yönetime bu konu hakkında raporunu ileten deneyimli teknik adamın anlaşma zeminini hazırladığı söylenildi.

Başakşehir ile anlaştı

Sezonun sonunda Galatasaray’la sözleşmesi sona erecek olan Linnes'in masaya oturmadığı ve Başakşehir’le anlaşmaya vardığı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 23:23
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Anahtar Kelimeler:
MartinLinnesGalatasarayBaşakşehirTransfer
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