Martin Linnes, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Alanyaspor'a mağlup olarak kupadan elenen Galatasaray diğer yandan da takıma veda edecek isimlerin üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Takımın deneyimli futbolculardan Martin Linnes'in sezonun sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle Medipol Başakşehir'e transferi gerçekleşeceği iddia ediliyor.

Aykut Kocaman çok istiyor

Başakşehir ile anlaştı

Aykut Kocaman'ın sağ bek alanında top koşturan Linnes'i takımında görmeyi istediği öğrenildi. Yönetime bu konu hakkında raporunu ileten deneyimli teknik adamın anlaşma zeminini hazırladığı söylenildi.

Sezonun sonunda Galatasaray’la sözleşmesi sona erecek olan Linnes'in masaya oturmadığı ve Başakşehir’le anlaşmaya vardığı belirtildi.