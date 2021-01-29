Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu!

Süper Lig’in köklü kulüplerinden olan Rizespor, teknik direktör olarak Marius Sumudica ile anlaştıklarını duyurdu. Tecrübeli teknik direktörle 1,5 yıl sözleşme imzalandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Rizespor'dan gelen açıklama şöyle:
Yeni teknik direktörümüz Şumudică; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla Rize’de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Marius Ninel Şumudică’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
Son Güncelleme: 29.01.2021 16:47