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Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu!

Rizespor, tecrübeli teknik direktör Maruis Sumudica ile anlaştıklarını açıkladı. Sumudica'nın Gaziantepspor FK ile anlaşmasını feshetmesinin ardından hangi takımla anlaşacağı merak konusu olmuştu. Rizespor, Sumudica ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.

29 Ocak 2021 Cuma 16:47
Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu!
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Süper Lig’in köklü kulüplerinden olan Rizespor, teknik direktör olarak Marius Sumudica ile anlaştıklarını duyurdu. Tecrübeli teknik direktörle 1,5 yıl sözleşme imzalandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Rizespor'dan gelen açıklama şöyle:

Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Şumudică ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Yeni teknik direktörümüz Şumudică; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla Rize’de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Marius Ninel Şumudică’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 16:47
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Marius SumudicaRizespor
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