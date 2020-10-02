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Mario Mandzukic, Medipol Başakşehir'le anlaştı

Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir yeni sezona kabus gibi başladı. İlk üç maçta sıfır puan alan son şampiyon transferde gaza bastı. Başakşehir bir dönem Beşiktaş ve Fenerbehçe’nin de gündeminde olan Mario Mandzukic ile temasa geçti.

02 Ekim 2020 Cuma 21:16
Mario Mandzukic, Medipol Başakşehir'le anlaştı
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Suudi Arabistan’a transfer olan ancak istediğini bulamayan Hırvat oyuncunun adı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmıştı. Son olarak oyuncunun Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile anlaştığı ortaya atılırken, resmi bir açıklama hala yapılmamıştı.


Dün gece ortaya atılan iddiaya göre yıldız golcünün Moskova ekibiyle anlaşamadığı ve Başakşehir ile görüştüğü ortaya atıldı.

Başakşehir ile anlaştı

Son söylentilere göre Medipol Başakşehir’in oyuncuyla anlaştığı ve yıldız oyuncunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Öte yandan ligin ilk üç maçını kaybeden Başakşehir’de golcü eksikliği göz çarpmıştı.



Son Güncelleme: 02.10.2020 21:16
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Anahtar Kelimeler:
MandzukicBaşakşehir
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