Mario Mandzukic, Medipol Başakşehir'le anlaştı

Suudi Arabistan’a transfer olan ancak istediğini bulamayan Hırvat oyuncunun adı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmıştı. Son olarak oyuncunun Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile anlaştığı ortaya atılırken, resmi bir açıklama hala yapılmamıştı.

Başakşehir ile anlaştı

Dün gece ortaya atılan iddiaya göre yıldız golcünün Moskova ekibiyle anlaşamadığı veile görüştüğü ortaya atıldı.

Son söylentilere göre Medipol Başakşehir’in oyuncuyla anlaştığı ve yıldız oyuncunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Öte yandan ligin ilk üç maçını kaybeden Başakşehir’de golcü eksikliği göz çarpmıştı.