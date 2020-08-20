Mario Lemina'nın Galatasaray paylaşımı transfer iddialarını güçlendirdi!

Bu sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performans ile Fatih Terim’in ısrarla istediği Mario Lemina’nın sosyal medya paylaşımı olay oldu. Oynadığı futbol ile Beşiktaş’ın da dikkatini çeken Lemina ‘Bugün günlerden Galatasaray’ notu ile paylaştığı İnstagram paylaşımı Lemina Galatasaray’a gelecek mi sorusunu akıllara getirdi.

‘Bugün günlerden Galatasaray’

Bu sezon oynadığı futbol ile kendisine hayran bırakan Gabonlu Mario Lemina’ın paylaşımı Süper Lig’e döneceğinin sinyallerini veriyor denildi. 26 yaşında ki yıldız futbolcunun Galatasaray paylaşımı yapması Beşiktaşlı taraftarları üzdü.

Galatasaray’da kiralık sözleşmesi biten Lemina ile son zamanlarda Beşiktaş’ın ilgilendiği belirtilmişti. Ortaya atılan Lemina – Beşiktaş iddialarına cevap niteliğinde paylaşım yapan Lemina ise konuya son noktayı koydu. Yaptığı İnstagram paylaşımında ‘Bugün günlerden Galatasaray’ yazan Lemina Galatasaray’a dönebileceğinin sinyalini vermiş oldu.