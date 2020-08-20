İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!
Son Dakika
Kamu ve özel bankalarda konut...
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
Son Dakika
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar...
Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Ankara il başkanı ve 7 ilçe başkanı istifa etti
Son Dakika
Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Ankara...
Son dakika... İran, BAE'ye ait bir gemiye el koydu ve mürettebatı gözaltına aldı!
Son Dakika
Son dakika... İran, BAE'ye ait...

Mario Lemina'nın Galatasaray paylaşımı transfer iddialarını güçlendirdi!

Adı son zamanlarda Beşiktaş ile anılan Mario Lemina'nın Galatasaraylı paylaşımı iddialara son noktayı koyar nitelikte. 'Bugün günlerden Galatasaray' notu ile paylaştığı fotoğraf ile Süper Lig'te kalacağı sinyalini veren Lemina için resmi açıklama henüz yapılmadı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 19:26
Mario Lemina'nın Galatasaray paylaşımı transfer iddialarını güçlendirdi!
Takip Et:

Bu sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performans ile Fatih Terim’in ısrarla istediği Mario Lemina’nın sosyal medya paylaşımı olay oldu. Oynadığı futbol ile Beşiktaş’ın da dikkatini çeken Lemina ‘Bugün günlerden Galatasaray’ notu ile paylaştığı İnstagram paylaşımı Lemina Galatasaray’a gelecek mi sorusunu akıllara getirdi.


Bu sezon oynadığı futbol ile kendisine hayran bırakan Gabonlu Mario Lemina’ın paylaşımı Süper Lig’e döneceğinin sinyallerini veriyor denildi. 26 yaşında ki yıldız futbolcunun Galatasaray paylaşımı yapması Beşiktaşlı taraftarları üzdü.

‘Bugün günlerden Galatasaray’

Galatasaray’da kiralık sözleşmesi biten Lemina ile son zamanlarda Beşiktaş’ın ilgilendiği belirtilmişti. Ortaya atılan Lemina – Beşiktaş iddialarına cevap niteliğinde paylaşım yapan Lemina ise konuya son noktayı koydu. Yaptığı İnstagram paylaşımında ‘Bugün günlerden Galatasaray’ yazan Lemina Galatasaray’a dönebileceğinin sinyalini vermiş oldu.



Son Güncelleme: 20.08.2020 19:26
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray James Rodriguez'i istiyor!
Galatasaray James Rodriguez'i istiyor!
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano transferini bitirdi
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano transferini bitirdi
Jose Sosa Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
Jose Sosa Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
Son dakika... Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı
Son dakika... Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı
Galatasaray'a veda eden Mustafa Kapı Lille'e ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'a veda eden Mustafa Kapı Lille'e ile sözleşme imzaladı
Göztepe'nin eski oyuncularından Halil Kiraz kimdir? Eski Göztepespor oyuncusu Halil Kiraz vefat etti!
Göztepe'nin eski oyuncularından Halil Kiraz kimdir? Eski Göztepespor oyuncusu Halil Kiraz vefat etti!

Popüler Haberler

Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
Beni Bırakma yeni kadın başrolü Eda Nur Gülbudak kimdir? Eda Nur Gülbudak hakkında bilgiler
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, hibrit modeli nasıl olacak? Hibrit eğitim modeli nedir?
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2020 Pet şişe toplayarak para kazanma
Beni Bırakma Dizisi Sıla diziden neden ayrıldı? Sude Doğar başka dizide mi oynayacak?
Galatasaray'da Bir Numaralı Hedef Kamil Jozwiak Kimdir? Kamil Jozwiak Hakkında Detaylar
Korona virüs sinekler yoluyla bulaşma ihtimali var mı? Sinekler virüsü taşıyor mu?
SGK, Bağ-Kur emeklilerine PTTBank’tan SMS İle 80.000 TL kredi
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Hamilton kimdir? Kariyeri ve istatistikleri
Payitaht Abdülhamid'e katılan yeni oyuncuları kimler?
İşkur Sosyal Çalışma Programına alınacak öğrencilerin listesi! iskur.gov.tr SÇP sonuçları sorgulama
Çukur'da Yamaç Koçovalı ne zaman ölecek? Yamaç diziye ne zaman veda edecek?
Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? 29 Kasım Cuma haftanın birincisi ve yarışmadan elenen isim kim oldu?
SSK ve BAĞKUR emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli vatandaşların Kurban Bayramı ikramiye tarihleri belli oldu!
1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 2020
Migros okul malzemeleri 2020 indirimli ürünler kataloğu
MasterChef Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef Serhat hakkında merak edilenler
Masterchef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra hakkında bilgiler
Masterchef Duygu Acarsoy Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?
Gelir belgesi olmayan nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjde anında 15 bin TL kredi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.