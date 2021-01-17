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Mario Jardel yeniden yeşil sahalarda

2012 senesinde futbolu bırakan Galatasaray'ın eski golcüsü Mario Jardel, 47 yaşında yeşil sahalara yeninden dönme kararını verdi. 47 yaşında olan futbolcunun yeni takımı hayranları tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı.

17 Ocak 2021 Pazar 17:57
Mario Jardel yeniden yeşil sahalarda
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Galatasaray ve futbol camiasının efsane golcülerinden birisi olan Mario Jardel, ilginç bir kararın altına imzasını attı.

2012 tarihinde futbola veda eden 47 yaşındaki Jardel, geçen yılların ardından yeniden futbol oynamaya hazırlanıyor.

Jardel, Portekiz Beja Bölge Federasyonu liginde bulunan Uniao Serpense takımı ile anlaşmaya vardı.

34 golle fileleri havalandırmıştı

Sarı-kırmızılı ekipte 1 yıl forma terleten golcü futbolcu, çıktığı 43 maçta 34 gol atarak 5 de asisti vardı.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:57
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Anahtar Kelimeler:
MarioJardelGolFutbolGalatasaray
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