Mario Jardel yeniden yeşil sahalarda

Galatasaray ve futbol camiasının efsane golcülerinden birisi olan Mario Jardel, ilginç bir kararın altına imzasını attı.

2012 tarihinde futbola veda eden 47 yaşındaki Jardel, geçen yılların ardından yeniden futbol oynamaya hazırlanıyor.

Jardel, Portekiz Beja Bölge Federasyonu liginde bulunan Uniao Serpense takımı ile anlaşmaya vardı.

34 golle fileleri havalandırmıştı

Sarı-kırmızılı ekipte 1 yıl forma terleten golcü futbolcu, çıktığı 43 maçta 34 gol atarak 5 de asisti vardı.