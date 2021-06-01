Marcelo Saracchi kimdir, hangi takımlarda oynadı? Marcelo Saracchi Trabzonspor'a gelecek mi?

Öncelikli hedef İspanya ile İtalya

Gelecek sezon için Abdullah Avcı ile şampiyonluk koltuğuna göz koyan ve iki bombaile birlikte de transfer dönemine başlayan’da birçok ünlü futbolcu isim de gündeme gelmeye devam etmektedir. Bordo mavili takım bir süredir Alexander Sörloth nedeni ile temas halinde olduğu RB Leipzig’e Marcelo Saracchi için de teklif götürdü. Fakat Alman temsilcisi olan oyuncu 6 milyon euroluk satın alma maddesi veya direkt olarak bonservis ile satma şartında bulununca Trabzonspor da geri adım atmak zorunda kaldı. Yine de bu transferin gerçekleşmesi için gerekli olan bütün görüşmeler sağlanacak ve devam edecek. Norveçli futbolcu ile beraber Almanya’dan da bir paket yapılmak niyetinde.

Transfer konusunda Damga gazetesine açıklama yapan Saracchi’nin menajeri, önceliklerinin farklı olduğunu belirterek ‘’ Trabzonspor çok önemli bir takımdır. Marcelo Galatasaray’da forma giydiği zamanlarda adından sıkça söz ettiren kulüplerden biri olmuştur. Bu sezon iyi transferler ile sezona giriş yaptılar. Ancak bizim önceliğimiz İtalya ile İspanyadır. ‘’ şeklinde bir açıklama yaptı.