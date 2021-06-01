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Marcelo Saracchi kimdir, hangi takımlarda oynadı? Marcelo Saracchi Trabzonspor'a gelecek mi?

Abdullah Avcı tarafından yapılan rapor doğrultusunda iyi bir sol bek oyuncusu alabilmek için gerekli bütün çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da harekat 7-8 isim üzerinden sürmektedir. Deneyimli ve başarılı bir teknik direktör olan Avcı’nın dün yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamasında birçok futbolcu isim ile görüştüklerini doğruladı. Görüşme yapılan o oyunculardan bir tanesinin de Marcelo Saracchi olduğu öğrenilmişti. Uruguay asıllı sol bek oyuncusu Trabzonspor’a gelecek mi? işte menajerinden konu ile ilgili yapılan açıklama

01 Haziran 2021 Salı 19:44
Marcelo Saracchi kimdir, hangi takımlarda oynadı? Marcelo Saracchi Trabzonspor'a gelecek mi?
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Gelecek sezon için Abdullah Avcı ile şampiyonluk koltuğuna göz koyan ve iki bomba transfer ile birlikte de transfer dönemine başlayan Trabzonspor’da birçok ünlü futbolcu isim de gündeme gelmeye devam etmektedir. Bordo mavili takım bir süredir Alexander Sörloth nedeni ile temas halinde olduğu RB Leipzig’e Marcelo Saracchi için de teklif götürdü. Fakat Alman temsilcisi olan oyuncu 6 milyon euroluk satın alma maddesi veya direkt olarak bonservis ile satma şartında bulununca Trabzonspor da geri adım atmak zorunda kaldı. Yine de bu transferin gerçekleşmesi için gerekli olan bütün görüşmeler sağlanacak ve devam edecek. Norveçli futbolcu ile beraber Almanya’dan da bir paket yapılmak niyetinde.

Öncelikli hedef İspanya ile İtalya

Transfer konusunda Damga gazetesine açıklama yapan Saracchi’nin menajeri, önceliklerinin farklı olduğunu belirterek ‘’ Trabzonspor çok önemli bir takımdır. Marcelo Galatasaray’da forma giydiği zamanlarda adından sıkça söz ettiren kulüplerden biri olmuştur. Bu sezon iyi transferler ile sezona giriş yaptılar. Ancak bizim önceliğimiz İtalya ile İspanyadır. ‘’ şeklinde bir açıklama yaptı.


Son Güncelleme: 01.06.2021 19:44
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTransfer
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