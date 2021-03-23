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Marcelo Gallardo kimdir nereli kaç yaşında? Marcelo Gallardo hangi takımları çalıştırdı? Marcelo Gallardo kariyeri

Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için ismi geçen Marcelo Gallardo, taraftarların merak konusu oldu. Arjantinli teknik adam Marcelo Gallardo hakkında merak edilenleri ve kariyerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 16:27
Marcelo Gallardo kimdir nereli kaç yaşında? Marcelo Gallardo hangi takımları çalıştırdı? Marcelo Gallardo kariyeri
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Fenerbahçe’nin, teknik adam Erol Bulut ile sezon sonu yollarını ayırması gündemden düşmezken yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Arjantin basının da çıkan haberlere göre River Plate takımının teknik direktörü Marcelo Gallardo, sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaşacağı iddia edildi.

TNT Sports kanalında yayınlanan bir spor programında konu ile ilgili açıklamalar yapan gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe’nin teknik adam Marcelo Gallardo’yu takımın başına getirmek için teklif yapmaya hazırlandığını ve bu teklifi de Gallardonun olumlu karşılayacağını belirtti.

Marcelo Gallardo kariyeri

45 yaşında olan Arjantinli teknik adam Marcelo Gallardo, 2014 senesinden beri Arjantin’in dev kulüplerinden River Plate’in hocalığını yapıyor. River Plate takımının başında 2014 senesinde Sudamericana şampiyonu olan Gallardo, 2015 ve 2018 senelerinde Copa Libertadores şampiyonu oldu.

Bu başarıları sayesinde pek çok kulübün dikkatini çeken Gallardo, Enesto Valverde dönemi sonrasında adı Barcelona ile anıldı ancak geç teklif verilmesi sebebiyle Gallardo’nun teklifi geri çevirdiği iddia edilmişti.



Son Güncelleme: 23.03.2021 16:27
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Anahtar Kelimeler:
Marcelo GallardoFenerbahçeRiver Plate
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