İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Marcelo Bielsa kimdir nereli kaç yaşında? Marcelo Bielsa hangi takımları çalıştırdı? Marcelo Bielsa kariyeri

Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Marcelo Bielsa, son dönemlerde futbol dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Marcelo Bielsa kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi takımları yönetti sorularının yanıtlarını arıyor.

23 Mart 2021 Salı 14:51
Marcelo Bielsa kimdir nereli kaç yaşında? Marcelo Bielsa hangi takımları çalıştırdı? Marcelo Bielsa kariyeri
Takip Et:

Dünya futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Marcelo Bielsa, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Marcelo Bielsa, son dönemlerde futbol dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Marcelo Bielsa kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi takımları yönetti sorularının yanıtlarını arıyor.

Marcelo Bielsa Biyografisi

21 Temmuz 1955 tarihinde dünyaya geldi. Kendisi ilk kez Arjantin takımlarından Newell's Old Boys takımında profesyonel futbolculuk kariyerine başladı. 1980 yılında futbolu bıraktı. İlk kez futbola başladığı takım Newell's Old Boys’un başında teknik direktörlük kariyerine başladı.

Sonrasında sırasıyla Meksika’nın Atlas, Amerika takımları macerası, Arjantin’de Club Atlético Vélez Sarsfield takımlarını yönetti. Sonrasında İspanya’da Espanyol takımını yönettikten sonra Şili ve Arjantin milli takımlarını yönetti.

Milli takım kariyerinin ardından Leeds United, Lille, Lazio, Marsilya ve Athletic Bilbao takımlarını yönetti.



Son Güncelleme: 23.03.2021 14:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Marcelo BielsaLeeds United
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün 23 Mart 2021 Salı kimin maçı var? 23 Mart hangi maçlar var?
Bugün 23 Mart 2021 Salı kimin maçı var? 23 Mart hangi maçlar var?
Türkiye - Norveç maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - Norveç maçı şifreli mi, şifresiz mi, hangi gün saat kaçta?
Türkiye - Norveç maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - Norveç maçı şifreli mi, şifresiz mi, hangi gün saat kaçta?
TJK 22 Mart 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
TJK 22 Mart 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Vida Fenerbahçe kafa golü izle
Vida Fenerbahçe kafa golü izle
Süper Lig yayın yeni yayın hakları ihalesi ne zaman yapılacak?
Süper Lig yayın yeni yayın hakları ihalesi ne zaman yapılacak?
Rachid Ghezzal hangi maçta oynamayacak? Sarı kart ceza sınırındaydı!
Rachid Ghezzal hangi maçta oynamayacak? Sarı kart ceza sınırındaydı!

Popüler Haberler

Leyla ile Mecnun Exxen'de mi başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?
Marcelo Bielsa kimdir nereli kaç yaşında? Marcelo Bielsa hangi takımları çalıştırdı? Marcelo Bielsa kariyeri
Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tavuklu patlıcanlı pilav yapılışı, tarifi ve malzemeleri
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Android WebView hatası nasıl düzeltilir?
Gelir vergisi neden ve ne zaman ödenir? 2021
BluTV Yeşilçam dizisi yayın tarihi belli oldu
Doya Doya Moda All Star'ın yeni jürisi Umut eker kimdir?
Reyting sonuçları 22 Mart 2021 Pazartesi! Survivor, Çukur, Maraşlı, Sefirin Kızı dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Pazartesi reytingleri
Müge Anlı Ferhan Tetik nerede, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Barış Bağcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin anlamı
Tövbeler Olsun dizisinde Aleyna karakterini Çiğdem Tunç canlandırıyor
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 23 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı
Fındık fiyatları 23 Mart 2021 Salı Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
23 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışında ne var?
Show TV 23 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Bugün kimin maçı var? 23 Mart 2021 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.