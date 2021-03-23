Marcelo Bielsa kimdir nereli kaç yaşında? Marcelo Bielsa hangi takımları çalıştırdı? Marcelo Bielsa kariyeri

Dünya futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Marcelo Bielsa, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Marcelo Bielsa, son dönemlerde futbol dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Marcelo Bielsa kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi takımları yönetti sorularının yanıtlarını arıyor.

Marcelo Bielsa Biyografisi

21 Temmuz 1955 tarihinde dünyaya geldi. Kendisi ilk kez Arjantin takımlarından Newell's Old Boys takımında profesyonel futbolculuk kariyerine başladı. 1980 yılında futbolu bıraktı. İlk kez futbola başladığı takım Newell's Old Boys’un başında teknik direktörlük kariyerine başladı.

Sonrasında sırasıyla Meksika’nın Atlas, Amerika takımları macerası, Arjantin’de Club Atlético Vélez Sarsfield takımlarını yönetti. Sonrasında İspanya’da Espanyol takımını yönettikten sonra Şili ve Arjantin milli takımlarını yönetti.

Milli takım kariyerinin ardından Leeds United, Lille, Lazio, Marsilya ve Athletic Bilbao takımlarını yönetti.