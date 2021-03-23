Marcelo Bielsa kimdir nereli kaç yaşında? Marcelo Bielsa hangi takımları çalıştırdı? Marcelo Bielsa kariyeri

Dünya futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Marcelo Bielsa, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Marcelo Bielsa, son dönemlerde futbol dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Marcelo Bielsa kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi takımları yönetti sorularının yanıtlarını arıyor.
Marcelo Bielsa Biyografisi
Sonrasında sırasıyla Meksika’nın Atlas, Amerika takımları macerası, Arjantin’de Club Atlético Vélez Sarsfield takımlarını yönetti. Sonrasında İspanya’da Espanyol takımını yönettikten sonra Şili ve Arjantin milli takımlarını yönetti.
Milli takım kariyerinin ardından Leeds United, Lille, Lazio, Marsilya ve Athletic Bilbao takımlarını yönetti.