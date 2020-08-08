Marcelo, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Beşiktaş yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Siyah beyazlı ekip eski oyuncusu Marcelo için harekete geçti. Stoper mevkiinde geçtiğimiz sezon sorun yaşayan Kartal bu sene eski oyuncusunu transfer ederek defans hattını sağlama almak istiyor.
Lyon 1.5 milyon Euroyu yeterli bulmadı
Beşiktaş’taki performansının ardından Fransız temsilcisi Lyon’a transfer olan 33 yaşındaki başarılı oyuncu yeniden Beşiktaş’a dönmek istiyor. Marcelo’nun Lyon ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Beşiktaşlı yöneticiler transferde düşük bir bonservis bedeli vermek istiyor. Ancak Lyon yöneticileri 1.5 milyon euroluk teklifi yeterli bulmadığını iletti.
Son Güncelleme: 08.08.2020 18:46