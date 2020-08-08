Marcelo, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Beşiktaş yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Siyah beyazlı ekip eski oyuncusu Marcelo için harekete geçti. Stoper mevkiinde geçtiğimiz sezon sorun yaşayan Kartal bu sene eski oyuncusunu transfer ederek defans hattını sağlama almak istiyor.

Lyon 1.5 milyon Euroyu yeterli bulmadı

Marcelo 2016-2017 yıllarında siyah beyazlı ekipte forma giymiş ve şampiyonluk yolunda takımına büyük katkı sağlamıştı. Oyuncunun da siyah beyazlı formayı yeniden giymek isteğini gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Beşiktaş’taki performansının ardından Fransız temsilcisi Lyon’a transfer olan 33 yaşındaki başarılı oyuncu yeniden Beşiktaş’a dönmek istiyor. Marcelo’nun Lyon ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Beşiktaşlı yöneticiler transferde düşük bir bonservis bedeli vermek istiyor. Ancak Lyon yöneticileri 1.5 milyon euroluk teklifi yeterli bulmadığını iletti.