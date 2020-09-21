Marcao Roma için ikinci seçenek!

Galatasaraylı Marcao’ya Roma tarafından yapılan 12 milyon Euro’luk teklif reddedildikten sonra konu hakkında açıklamalar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Stoper bölgesini güçlendirmek için oyuncu araştıran Roma teknik direktörü Paulo Fonseca, ilk seçenek olarak Chris Smalling’i isterken bu transfer eğer gerçekleşmezse tercihinin Marcao olacağını belirtti.

Stoper bölgesine yapılan Kumbulla transferi sonrasında bir stoper daha istediğini açıklayan roma teknik adamı Paulo Fonseca açıklamalarında Chris Smalling’den övgü ile bahsetti. Transferin gerçekleşmesi durumunda kadrosunu tamamlayacağını dile getiren Roma teknik direktörü eğer Chris Smalling’i alamazlarsa hedeflerinin Galatasaray’da forma giyen Marcao olacağını belirtti.

Başakşehir galibiyeti sonrasında basın toplantısına katılan Fatih Terim ise ‘Galatasaray ekonomisine katkıda bulunacaksa kişiler önemsiz. Benim de Galatasaray'a katkım olacaksa, ben de giderim. Bizim bu tarz oyuncuları alıp, büyük rakamlarla satmayı hedef haline getirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi var. İdari ve ekonomik işlerle onlar ilgilenir. Bunu kulübe ve yetkililere bırakmak gerekiyor. Bizim Marcao gibi daha çok oyuncu bulup, yüksek bonservis değerleri ile satmamız gerekir.’ dedi.

Marcao ise kendisine yönlendirilen Roma sorularına, ‘Bu konuyla ilgili herhangi bir cevap veremem. Kulüpler konuşur, menajerler konuşur; ben bir şey diyemem.’ Açıklamaları ile cevap verdi.