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Marcão, Lokomotiv Moskova ve Zenit kulüplerinin radarında

Galatasaray oyuncusu Marcão için transfer teklifleri gelmeye başladı. Galatasaray stoperi Marcão, Lokomotiv Moskova ve Zenit kulüplerinin radarına girdi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:37
Marcão, Lokomotiv Moskova ve Zenit kulüplerinin radarında
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Spor Toto Süper Lig’de üçüncü sırada bulunan ve şampiyonluk şansını bu haftaki Beşiktaş maçına taşıyan Galatasaray, bu haftaki derbi kazanması halinde şampiyonluk yolunda ümitlenecek. Galatasaray yarın oynanacak derbi karşılaşmasını kazanamazsa şampiyonluğa veda edecek. Aynı zamanda Avrupa macerası için hayalleri suya düşecek. Galatasaray’ın bazı oyuncularına transfer teklifleri gelmeye başladı. Bu oyuncular arasında defada hattının önemli ismi Marka o geliyor. Galatasaray’ın başarılı stoperi Marcão, Rusya kulüplerinin dikkatini çekiyor.

Marcão için Lokomotiv Moskova ve Zenit kulüpleri 15 milyon Euro teklif yapabilir. Bu kapsamda başarılı oyuncunun menajeri ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Brezilyalı futbolcu Son dönemlerde başarısıyla dikkat çekiyor. Başarılı oyuncuyla aynı zamanda İtalya liginin güçlü takımlarından Roma ile Ukrayna Ligi şampiyonu Dinamo Kiev’in ilgilendiği konuşuluyor. Şimdiye kadar Galatasaray formasıyla 99 maça çıkan başarılı oyuncu, bu maçlarda bir gol atarken bir asist yaptı.




Son Güncelleme: 08.05.2021 00:37
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Anahtar Kelimeler:
MarcaoGalatasaray
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