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Maradona nenden öldü? Maradona sağlık sorunu neydi, ölüm nedeni ne?

Bir döneme damgasını vurmuş efsane futbolcu Diego Maradona hayatını kaybetti! Milyonlarca kişinin üzüntüye boğulduğu bu haber sonrasında Maradona'nın ölüm nedeni de merak edilenler arasında yer aldı...

25 Kasım 2020 Çarşamba 20:44
Maradona nenden öldü? Maradona sağlık sorunu neydi, ölüm nedeni ne?
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Arjantin medyasında yapılan haberlere bakıldığında bir döneme damgasını vurmuş efsane futbolcu Diego Maradona hayatını kaybetti. Haberin yayılması sonrasında tüm dünya büyük üzüntüye boğularak ölümünün nedenini araştırmaya başladı.

Diego Maradona neden öldü?

Clarin gazetesi tarafından yapılan habere bakıldığında Diego Maradona kısa bir süre önce beyin ameliyatı geçirmişti. Sonrasında Tigre’de yer alan evinde dinlenen Maradona geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.


Tüm dünyanın inanmak istediği ölüm haberi Maradona’nın avukatı tarafından da onaylandı. Arjantin Futbol Federasyonu ve milli takımı da efsane oyuncuyu andıkları bir paylaşımda bulundular.

Maradona kimdir?

Maradona,1960 senesinde doğmuştur. Bir döneme damgasını vuran efsane futbolcu birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında görülmektedir. Pele ile birlikte FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu Ödülünü almıştır.

Transferde iki kere en yüksek ücret rekorunu kıran Maradona Barcelona’ya 5 milyon Euro ve Napoli’ye ise 6.9 milyon Euro karşılığında transfer olmuştur. Kariyerinde Arjantin Milli Takımında 91 maça çıkmış ve 34 gole imza atmıştır. 1986 senesinde FİFA Dünya Kupası sahibi olmuştur.

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 20:44
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MaradonaDiego MaradonaArjantinFutbol
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