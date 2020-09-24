Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi!

Manisa Salihli’de şüpheli görülerek polis ekipleri tarafından durdurulan otobüsten 4 kilo 700 gram esrar bulundu. Yakalanan esrara el koyulurken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan soruşturmalar sonrasında uyuşturucu olan esrarın ile sokulacağı bilgisi alındı. Manisa’ya giriş başta olmak üzere pek çok noktada kurulan polis noktaları ile araçlar didik didik arandı.

Salihli ilçesinden Manisa merkeze gelen bir otobüs şüpheli olarak değerlendirilerek ekiplerce durduruldu. Narkotik köpekler ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda otobüste 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Şoför gözaltına alınarak sorgulandı. Sorgulama sonrasında ise tutuklanmak üzere cezaevine gönderildi.