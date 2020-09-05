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Mancini'den flaş itiraf: Gözlüğüm olmadığı için yanlış oyuncuyu oynattım

İtalya teknik direktörü Mancini, EURO 2020'de Bosna Hersek 1-1 berabere kalınan maçla ilgili flaş bir itirafta bulundu. Mancini, gözlüğü olmadığı için yanlış oyuncuyu oynattığını açıkladı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 21:19
Mancini'den flaş itiraf: Gözlüğüm olmadığı için yanlış oyuncuyu oynattım
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Mancini gözlüğü olmaması nedeniyle yanlış oyuncuyu oynattığını açıkladı. Tecrübeli teknik isim karşılaşmadan önce gözlüğü yanında bulunmadığından yanlış 11’i sahaya sürdüğü ve Chiellini yerine Acerbi’yi renklerine kattığı öğrenildi.

EURO 2020’de rakiplerden İtalya’da teknik direktör Roberto Mancini, Bosna Hersek ile 1-1 berabere kalıp Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup müsabakası sonrasında ilginç itiraflarda bulunuldu.


Müsabakada Bonucci ile Acerbi ikilisini tercih eden İtalyan teknik isim yaptığı bir hata nedeniyle Giorgio Chiellini’nin yedek kaldığını dile getirdi.

Euro 2020’de Bosna Hersek ile 1-1 kalınan müsabaka hakkında itirafta bulunan Mancini, Pazartesi günü oynanacak Hollanda müsabakasında Chiellini’nin ilk 11’de olacağını belirtti. Savunma yerine kaleci seçmedikleri için büyük bir fark olmadıklarını belirten Mancini, Acerbi’nin performansını da övdü.

11 maçlık galibiyet serisi bozuldu

İtalya, Bosna Hersek’in dakika 57’de Edin Dzeko ile kaydettiği gole engel olamazken, Sensi’nin dakika 67’de kaydettiği golle skor 1-1’e geldi.

Bu sonuçla birlikte İtalya’nın 11 maçlık galibiyet serisi bozulmuş oldu.



Son Güncelleme: 05.09.2020 21:19
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ManciniItalyaEuro 2020
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