Manchester Unitedli Bruno Fernandes Premier Lig'de rekor kırdı!

Dünyanın en büyük 5 liginden bir tanesi olan pek çok futbol severin takip ettiği İngiltere Premier Lig’de Aralık ayının oyuncuları seçildi.

Aralık ayının en iyi oyuncusu Manchester United forması giyen 26 yaşındaki Bruno Fenandes seçildi. Aralarında Manchester United’in genç forveti Marcus Rasford’un da olduğu listede Muhammed Salah, Kevin De Bruyne gibi isimleri geride bırakan Fenandes ligin en iyi oyuncusu oldu.

Geçtiğimiz yıl Şubat, Haziran ve Kasım aylarında da ayın en iyi oyuncusu seçilen Bruno Fenandes aynı yıl içerisinde 4 kez ayın futbolcusu olan ilk Premier Lig oyuncusu oldu.

Aralık ayında Manchester United’in Leeds United’i 6 – 2 yendiği maçta 2 gol atan Fenandes, Leicester City ile oynanan 2 – 2’lik maçta da 1 gol atmayı başarmıştı.