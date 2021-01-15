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Manchester Unitedli Bruno Fernandes Premier Lig'de rekor kırdı!

Manchester United forması ile geçtiğimiz sezona damgasını vuran Bruno Fernandes Aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi. Aynı yıl içerisinde 4. kez ayın oyuncusu seçilen Fernandes bu istatistiği ile Premier Lig tarihine adını yazdırdı.

15 Ocak 2021 Cuma 16:33
Manchester Unitedli Bruno Fernandes Premier Lig'de rekor kırdı!
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Dünyanın en büyük 5 liginden bir tanesi olan pek çok futbol severin takip ettiği İngiltere Premier Lig’de Aralık ayının oyuncuları seçildi.

Aralık ayının en iyi oyuncusu Manchester United forması giyen 26 yaşındaki Bruno Fenandes seçildi. Aralarında Manchester United’in genç forveti Marcus Rasford’un da olduğu listede Muhammed Salah, Kevin De Bruyne gibi isimleri geride bırakan Fenandes ligin en iyi oyuncusu oldu.

Geçtiğimiz yıl Şubat, Haziran ve Kasım aylarında da ayın en iyi oyuncusu seçilen Bruno Fenandes aynı yıl içerisinde 4 kez ayın futbolcusu olan ilk Premier Lig oyuncusu oldu.

Aralık ayında Manchester United’in Leeds United’i 6 – 2 yendiği maçta 2 gol atan Fenandes, Leicester City ile oynanan 2 – 2’lik maçta da 1 gol atmayı başarmıştı.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 16:33
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Aralık AyıEn Iyi OyuncuManchester UnitedBruno FernandesRekor
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