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Manchester United'ın fiyatı 4 milyar sterlin

İngiltere Premier Lig’in köklü takımlarından Manchester United’ın satış fiyatı belli oldu. Manchester United, 4 milyar sterline satılabilir.

25 Nisan 2021 Pazar 20:09
Manchester United'ın fiyatı 4 milyar sterlin
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İngiltere Premier Lig’in ve dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Manchester United satış bedeli belli oldu. Glazer ailesinin takımı olarak kabul edilen Manchester United, Avrupa Süper Ligi’ne katılacağını açıklamasından sonra taraftarın tepkisini görmüştü. Taraftar, takımın Avrupa Süper Ligi’ne katılmasını istemiyordu.

Bu gelişmelerden sonra Manchester United takımının satılabilecek konuşulmaya başlandı. Manchester United takımına 4 milyar sterlin fiyat biçildi. Taraftarlar da takımın satılmasını ve başka birinin eline geçmesini istiyor. Daha önce 2005 yılında Manchester United 790 milyon sterlin karşılığında satın alınmıştı.

Dünyaca ünlü boksör Mcgregor, son dönemlerde Avrupa Süper Ligi’ne katılmak istediği için milyonlarca taraftarı tarafından hedef alınan Manchester United takımını satın almaya talip olduğunu ifade eden açıklamalarda bulunmuştu.




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:09
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Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedSterlin
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