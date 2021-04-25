Manchester United'ın fiyatı 4 milyar sterlin

İngiltere Premier Lig’in ve dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Manchester United satış bedeli belli oldu. Glazer ailesinin takımı olarak kabul edilen Manchester United, Avrupa Süper Ligi’ne katılacağını açıklamasından sonra taraftarın tepkisini görmüştü. Taraftar, takımın Avrupa Süper Ligi’ne katılmasını istemiyordu.
Dünyaca ünlü boksör Mcgregor, son dönemlerde Avrupa Süper Ligi’ne katılmak istediği için milyonlarca taraftarı tarafından hedef alınan Manchester United takımını satın almaya talip olduğunu ifade eden açıklamalarda bulunmuştu.
Son Güncelleme: 25.04.2021 20:09