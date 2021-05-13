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Manchester United taraftarları Liverpool takım otobüsünün önünü keserek protestoda bulundu

Manchester United taraftarları Liverpool takım otobüsünün önünü keserek protestoda bulundu. Son dönemlerde Manchester United taraftarları kulüp sahiplerini protesto ediyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe 23:35
Manchester United taraftarları Liverpool takım otobüsünün önünü keserek protestoda bulundu
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Manchester United-Liverpool maçı öncesinde Manchester United taraftarları Liverpool takım otobüsünün önünü keserek adeta terör estirdi. Son dönemlerde özellikle Avrupa Süper Ligi ve kötü yönetim dolayısıyla Manchester United taraftarları kulüp sahiplerini protesto ediyordu. Bu akşam oynanacak 22:15’teki maç öncesi taraftarlar Liverpool takımının otobüsünün önünü keserek protestolar da bulundu.

Polisin ikna çabaları sonrasında taraftarlar Liverpool takım otobüsünün yola devam etmesi için izin verdi. Manchester United taraftarları Kulüp sahiplerinin bir an önce istifa etmesini bekliyor. Ayrıca kulübün başka birine satılmasını istiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Süper Ligi girişimi nedeniyle Manchester United taraftarları 2 Mayıs tarihinde güvenlik bariyerlerin açmış ve Manchester United Stadyumu’nun zeminine inerek burada meşaleler yakmıştı. Manchester United Liverpool maçının oynanıp oynanmayacağı ise henüz kesin bir karara bağlanmadı. Manchester United taraftarının yeni bir protestoya hazırlanmasından endişe ediliyor.


Son Güncelleme: 13.05.2021 23:35
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Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedLiverpool
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