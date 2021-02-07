Manchester United son saniye golüyle yıkıldı: M.United 3-3 Everton

Premier Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 23. haftanın önemli karşılaşmasında Manchester United evinde Everton’ı ağırladı. Maça iyi başlayan M.United, ilk yarıyı Cavani ve B.Fenandes’in attığı gollerle 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya ise Everton fırtına gibi başladı. 49. dakikada Doucoure ve 52. dakikada J.Rodriguez ile beraberliği yakalayan maviler, 70. dakikada McTominay’e engel olamadı ve tekrar geriye düştü. Maçın son saniyesinde Calvert-Lewin ile tekrar beraberliği yakalayan Everton, maçtan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 45 yapan M.United, haftayı 2. sırada tamamladı. Everton ise puanını 37 yaptı ve 6. sırada kendine yer buldu.

M.United sıradaki maçını 14 Şubat Pazar günü West Bromwich ile deplasmanda oynayacak. Everton ise aynı gün Fulham’ı konuk edecek.