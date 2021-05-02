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Manchester United Liverpool maçı neden ertelendi? Manchester United Liverpool maçı ne zaman oynanacak?

Manchester United - Liverpool maçı taraftar protestoları sebebiyle ertelendi. Maç hangi güne ertelendi? Saat kaçta olacak? Haberimizde merakla beklenen maçın tarihiyle ilgili detaylı bilgiye yer verilmiştir.

02 Mayıs 2021 Pazar 20:52
Manchester United Liverpool maçı neden ertelendi? Manchester United Liverpool maçı ne zaman oynanacak?
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Manchester United ile Liverpool karşılaşması ertelendi mi? Maçın başlama saati ve tarihi merak edilen konular arasında yer alıyor. Maç ne zaman?

Maç saati Old Trafford’daki taraftar protestoları sebebiyle ertelenmiştir. Maçın gerçekleşeceği tarih ile ilgili açıklamalar merakla bekleniyor.

Maç iptali oldu mu?

Yapılan açıklamalara göre maç bu akşam gerçekleşmeyecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın yüzlerce taraftarı, Avrupa Süper Ligi adlı girişime katılma teşebbüsü sebebiyle kulüp sahipleri ABD’li Glazer ailesini protesto ediyor.

Stad önünde toplanan taraftarlar, Manchester United hisselerinin büyük bir çoğunluğuna sahip ABD’li Glazer ailesinin kulüp ile bağlarını koparmasını istiyor.

Manchester United sahiplerinden iş insanı Joel Glazer’in Avrupa Süper Ligi’nde başkan yardımcısı olacağı düşünülüyordu.

İngiltere Premier Lig’de benzer eylemler, hafta içi Chelsea ve Arsenal kulüplerinde de yaşandı. Taraftarlar, Chelsea’de Roman Abramovich ve Arsenal’de Stan Kroenke’ye hisse haklarını devir işlemleri için uyarıda bulundu.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın bulunduğu Avrupa’nın önemli 12 kulübü, 19 nisan akşamı ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada Avrupa Süper Ligi kurma kararlarını açıkladılar.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların karşı çıkmasının sonrasında 6 İngiliz kulübü de girişimden vazgeçtiğini açıkladı.




Son Güncelleme: 02.05.2021 20:52
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Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedLiverpool
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