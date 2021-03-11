Manchester United ile Milan 1-1 berabere kaldı

’nde son 16 turu heyecanı bugün oynanan maçlarla başladı. Turun en önemli eşleşmeleri arasında yer alan maçtaile1-1 berabere kaldı. Milan son dakikalarda bulduğu gol ile beraberliği sağlarken, rövanş öncesi avantajlı konuma geldi. Manchester United ise öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrılmış oldu. Manchester United’ın golünü 18 yaşındaki genç oyuncu Amad Diallo kaydederken, Milan’ın golü eski Fenerbahçeli Kjaer’den geldi.

Manchester United ile Milan arasındaki rövanş mücadelesi, 18 Mart Perşembe günü oynanacak ve bu mücadeleye Milan ev sahipliği yapacak.