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Manchester United ile Milan 1-1 berabere kaldı

Uefa Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ile Milan karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1 sona erdi. İşte maçın detayları...

11 Mart 2021 Perşembe 23:05
Manchester United ile Milan 1-1 berabere kaldı
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Uefa Avrupa Ligi’nde son 16 turu heyecanı bugün oynanan maçlarla başladı. Turun en önemli eşleşmeleri arasında yer alan maçta Manchester United ile Milan 1-1 berabere kaldı. Milan son dakikalarda bulduğu gol ile beraberliği sağlarken, rövanş öncesi avantajlı konuma geldi. Manchester United ise öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrılmış oldu. Manchester United’ın golünü 18 yaşındaki genç oyuncu Amad Diallo kaydederken, Milan’ın golü eski Fenerbahçeli Kjaer’den geldi.

Manchester United ile Milan arasındaki rövanş mücadelesi, 18 Mart Perşembe günü oynanacak ve bu mücadeleye Milan ev sahipliği yapacak.



Son Güncelleme: 11.03.2021 23:05
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Anahtar Kelimeler:
UEFAAvrupa LigiManchester UnitedMilan
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