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Manchester United ile Arsenal arasında Zeki Çelik savaşı yaşanıyor

Manchester United ile Arsenal arasında Zeki Çelik savaşı yaşanıyor. İngiliz ekibi başarılı sağ bek için Lille’in kapısını çalması bekleniyor. Detaylar haberimizde…

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:55
Manchester United ile Arsenal arasında Zeki Çelik savaşı yaşanıyor
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Milli takımımızın ve Lille’in başarılı isimlerinden Mehmet Zeki Çelik, özellikle Fransız ekibiyle gösterdiği performansla Avrupa’nın birçok büyük takımının dikkatini çekti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Arsenal de milli oyuncumuza talip olan takımlar arasına katıldı.

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, gelecek sezon için Zeki Çelik’in takıma katılmasını istediği ifade ediliyor.

Öte yandan Arsenal de Zeki Çelik’i isteyen takımlardan bir tanesi. Topçuların takımda bulunan İspanyol sağ bek Hector Bellerin ile yollarını ayırıp o bölgeye Zeki’yi monte etmeyi planladığı kaydedildi. Bu takımların dışında Zeki ile İtalya’dan Fiorentina, Fransa’dan Marsilya da ilgileniyor.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon Lille ile Fransa Ligi’nde çıktığı 29 maçta kaydettiği 3 gol ve 3 asist ile şampiyonluğun mimarlarından oldu.


Son Güncelleme: 16.06.2021 13:55
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Zeki ÇelikManchester UnitedArsenalLille
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