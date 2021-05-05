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Manchester United, Harry Kane’e kancayı taktı

Manchester United, Tottenham’ın yıldız forveti Harry Kane’i transfer etmek istiyor. Manchester United, Harry Kane’e kancayı taktı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:47
Manchester United, Harry Kane’e kancayı taktı
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Son yıllarda İngiltere Premier Lig’de gol krallığı yarışında sürekli olarak üst sıralarda bulunan Tottenham takımının yıldız forveti Harry Kane, büyük takımların radarına girdi. Büyük umutlarla sezona başlayan, ancak istediği sonucu elde edemeyen Tottenham takımı, yıldız golcüsü Harry Kane’ı, rakibi Manchester United‘a kaptıra bilir. Tottenham, son olarak Portekizli Jose Mourinho ile anlaşmıştı. Ancak başarısız gidişatın sonucunda Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Bunun sonucunda Tottenham artık şampiyonlar Ligi’ne neredeyse gidemeyecek. Dolayısıyla yıldız forvet Harry Kane, takımdan ayrılabilir. Bu kapsamda Harry Kane gibi bir futbolcuya sahip olmak isteyen Manchester United, 90 milyon sterlin gibi büyük bir bedeli ödemeye hazır olduğunu ifade etti. Harry Kane, şu an 27 yaşındayken bu sezon 45 maça çıktı ve 33 gol atıp 16 asist yaptı. Harry Kane, şu an İngiltere Premier Lig’de hem gol krallığı yarışında hem de asist krallığı yarışında birinci sırada yer alıyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:47
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Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedHarry Kane
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