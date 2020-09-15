Manchester United, Gareth Bale ile ilgileniyor

Uzun süredir şampiyon olamayan ve yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen, kadrosuna Donny van de Beek’i katmıştı. Kanat bölgesine de bir oyuncuyu transfer etmek kırmızı şeytanlar Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho’yu gündemine alsa da transferi gerçekleştirememişti. Yönetim Sancho transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından rotayıforması giyen Gareth’a çevirdi.

Bale geçen sezon Real Madrid formasıyla 20 maça çıkıp 3 gol 2 asist yapma başarısı göstermişti.