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Manchester United, Gareth Bale ile ilgileniyor

İngiltere Premier Lig’in güçlü ekibi Manchester United transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı şeytanlar Jadon Sancho transferini gerçekleştiremeyince gözünü Real Madrid’in yıldızı Gareth Bale’ye çevirdi.

15 Eylül 2020 Salı 15:36
Manchester United, Gareth Bale ile ilgileniyor
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Uzun süredir şampiyon olamayan ve yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Manchester United, kadrosuna Donny van de Beek’i katmıştı. Kanat bölgesine de bir oyuncuyu transfer etmek kırmızı şeytanlar Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho’yu gündemine alsa da transferi gerçekleştirememişti. Yönetim Sancho transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından rotayı Real Madrid forması giyen Gareth Bale’a çevirdi.

Bale geçen sezon Real Madrid formasıyla 20 maça çıkıp 3 gol 2 asist yapma başarısı göstermişti.



Son Güncelleme: 15.09.2020 15:36
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Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedBaleReal Madrid
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