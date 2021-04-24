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Manchester United eski yıldızı Cristiano Ronaldo için girişimlere başladı!

Juventus'ta forma giyen dünyanın en iyi oyuncularından Cristiano Ronaldo için eski takımı Manchester United harekete geçti. Ronaldo'nun da Manu'ya dönmek istediği belirtilirken sezon sonunda resmi teklif yapılması bekleniyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 20:45
Manchester United eski yıldızı Cristiano Ronaldo için girişimlere başladı!
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İngiliz devlerinden Manchester United eski yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo için harekete geçti. Oyuncunun yuvasına dönmesi için harekete geçen Manu’nun Ronaldo haberleri İtalyan basınında yer buldu.

Juventus’ta forma giyen Ronaldo’nun Old Traffort’a tekrar dönmek istediği gündemde yer alırken oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile Manchester United yöneticilerinin bağlantı kurduğu açıklandı. Ronaldo’nun Manu’da forma giymek için maaş kesintisi yapacağı alınan bilgiler arasında yerini aldı.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 20:45
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Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedCristiano RonaldoGirişimTeklifDönüş
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