Manchester City’nin müthiş serisini ezeli rakibi bitirdi!

İngiltere Premier Lig’de heyecan 27. hafta mücadeleleriyle devam etti. Haftanın en önemli karşılaşmasında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip United 0-2 kazandı ve ezeli rakibi City’nin 21 maçlık galibiyet serisine son verdi. United’a galibiyeti getiren golleri Fenandes ve Shaw kaydetti. Bu sonuçla puanını 54 yapan Manchester United, 2. sıradaki yerini korudu ve lider City ile olan puan farkını 11’e indirdi.

Maçtan puansız ayrılan Manchester City ise tam 21 maç sonra galip gelemedi. Ligde lider konumda bulunan City, 65 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Manchester City sıradaki maçını, 10 Mart Çarşamba günü Southampton ile evinde oynayacak. Manchester United ise 14 Mart Pazar günü evinde West Ham’ı konuk edecek.