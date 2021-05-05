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Manchester City - Paris Saint Germain muhtemel 11'ler!

Şampiyonlar Ligi’nde ilk finale kalacak olan ilk takım bu akşam netleşecek. Manchester City 2-1 galip geldiği ilk karşılaşmanın rövanşında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Manchester City-Paris Saint-Germain maçının ilk 11’inde kimler var, saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? soruları merak edilmeye başlandı. Detaylar haberimizde…

05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:49
Manchester City - Paris Saint Germain muhtemel 11'ler!
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İstanbul’da olacak olan final karşılaşmasının ilk takımı belli oluyor. Manchester City ile Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

Etihad Stadı'nda olacak olan karşılaşma 22.00’de BeIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola genç oyuncu Eric Garica dışında eksiklerinin bulunmadığını ifade etti.

Paris Saint-Germain’de ise sakatlık yaşayan Kylian Mbappe’nin karşılaşmada olup olmayacağı belli değil. Yıldız oyuncu son antrenmanda takım iler beraber çalışmadı.

Konuk takımdaysa sakatlığı olan Juan Benat ve kırmızı kart cezalısı durumunda olan Idrissa Gueye sahada yer alamayacak.

Muhtemel ilk 11

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Silva, Rodrigo, İlkay, Mahrez, Bruyne, Foden

Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Herrera, Parades, Di Maria, Verratti, Neymar, Icardi




Son Güncelleme: 05.05.2021 07:49
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Anahtar Kelimeler:
Manchester CityParis Saint GermainŞampiyonlar Ligi
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