Manchester City Kayky transferini duyurdu!

İngiltere Premier Lig’in şampiyonluk yolunda ilerleyen takımı Manchester City Brezilyalı forvet oyuncusu Kayky’yi transfer ettiğini duyurdu. Fluminense takımında forma giyen Kayky için Manchester City 10 Milyon Euro bonservis ödediği belirtildi.

Manchester City resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Fluminense’nin 17 yaşında ki yıldız forvet oyuncusunu transfer ettiğini açıkladı. 10 milyon Euro karşılığında oyuncuya 5 yıl imza attırıldığı açıklanırken oyuncunun sezon sonunda takıma katılacağı ve yaz kampında yer alacağı belirtildi.