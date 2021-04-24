İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Manchester City Kayky transferini duyurdu!

İngiliz devi Manchester City tarafından yapılan açıklamalar ile Fluminense'de forma giyen genç yıldız Kayky'nin transfer edildiği açıklandı. Transfer ücreti ve sözleşme detayları sonrasında pek çok kişi Kayk'yi araştırmaya başladı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 18:50
Manchester City Kayky transferini duyurdu!
Takip Et:

İngiltere Premier Lig’in şampiyonluk yolunda ilerleyen takımı Manchester City Brezilyalı forvet oyuncusu Kayky’yi transfer ettiğini duyurdu. Fluminense takımında forma giyen Kayky için Manchester City 10 Milyon Euro bonservis ödediği belirtildi.

Manchester City resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Fluminense’nin 17 yaşında ki yıldız forvet oyuncusunu transfer ettiğini açıkladı. 10 milyon Euro karşılığında oyuncuya 5 yıl imza attırıldığı açıklanırken oyuncunun sezon sonunda takıma katılacağı ve yaz kampında yer alacağı belirtildi.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 18:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Premier LigManchester CityKaykyTransferAçıklamaDuyuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Trabzonspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?
Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?
Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular

Popüler Haberler

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy’dan eski eşine sert göndermeler
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması katılım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
Günlük burç yorumları; 25 Nisan 2021 Pazar burç yorumları
Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
Trabzonspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümünde ne oldu?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer hakkında bilgiler
La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim'in hayatı!
Mucize Doktor dizisi Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor'un yer aldığı diziler
Mucize Doktor 59. bölüm izle FOX TV tek parça
Hekimoğlu 47.Bölüm fragmanı - Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu son bölümünde ne oldu?
Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Trabzonspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzon Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
iPhone telefon garanti süresi nereden öğrenilir?
GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in erişim sağlanamıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.