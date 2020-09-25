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Manchester City Jose Gimenez ile ilgileniyor mu? Atletico Madrid Başkanı'nın açıklamalarına Manchester City'den cevap!

Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Jose Gimenez hakkında Manchester City iddiaları çoğaldı. Oyuncunun takımdan ayrılmasını istemediklerini açıklayan Atletico Madrid Başkanı, Manchester City'nin oyuncu ile ilgilendiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından City yetkilileri bu açıklamayı kabul etmedi.

25 Eylül 2020 Cuma 16:22
Manchester City Jose Gimenez ile ilgileniyor mu? Atletico Madrid Başkanı'nın açıklamalarına Manchester City'den cevap!
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Manchester City’nin transfer listesinde yer alan Jose Gimenez hakkında Atletico Madrid Başkanı tarafından açıklama yapıldı. Oyuncu hakkında City’nin istekli olduğunu dile getiren Atletico Madrid Başkanı, oyuncunun kendileri için çok önemli olduğunu ve bu nedenle oyuncunun Manchester City transferini reddettiklerini açıkladı.


Öte yandan Manchester City cephesinden yapılan açıklamaya göre Jose Gimenez için Atletico Madrid ile iletişime geçilmediği öne sürüldü. Jose Gimenez’in listelerinde olduğunu açıklayan City yetkilileri, oyuncu için girişimde bulunmadıklarını bildirdi.

Geçen sezon defans konusunda sıkıntılar yaşayan Manchester City kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Nathan Ake’yi kadrosuna katan İngiliz ekibi, Kalidou Koulibably, Jules Kounde ve Jose Gimenez ile ilgileniyor. Ancak kulüp tarafından hiçbir oyuncuya henüz resmi bir teklif yapılmadı.

 



Son Güncelleme: 25.09.2020 16:22
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Anahtar Kelimeler:
Atletico MadridJose GimenezManchester City
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