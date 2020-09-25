Manchester City Jose Gimenez ile ilgileniyor mu? Atletico Madrid Başkanı'nın açıklamalarına Manchester City'den cevap!

Manchester City’nin transfer listesinde yer alan Jose Gimenez hakkında Atletico Madrid Başkanı tarafından açıklama yapıldı. Oyuncu hakkında City’nin istekli olduğunu dile getiren Atletico Madrid Başkanı, oyuncunun kendileri için çok önemli olduğunu ve bu nedenle oyuncunun Manchester City transferini reddettiklerini açıkladı.
Geçen sezon defans konusunda sıkıntılar yaşayan Manchester City kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Nathan Ake’yi kadrosuna katan İngiliz ekibi, Kalidou Koulibably, Jules Kounde ve Jose Gimenez ile ilgileniyor. Ancak kulüp tarafından hiçbir oyuncuya henüz resmi bir teklif yapılmadı.
Son Güncelleme: 25.09.2020 16:22