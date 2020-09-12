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Manchester City forması giyen Agüero Premier Lig'deki 4 maça tahminde bulundu!

Dünyaca ünlü forvet Sergio Agüero verdiği röportajda Premier Lig'de oynanacak 4 maça tahminde bulundu. Tahminleri sonrasında pek çok kişi açıklamaları merak ederken iddia siteleri açıklamalar sonrasında oranlarda değişikliğe gitti.

12 Eylül 2020 Cumartesi 21:30
Manchester City forması giyen Agüero Premier Lig'deki 4 maça tahminde bulundu!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen dünyaca ünlü yıldız Sergio Agüero lig de oynanacak 4 maç hakkında tahminlerini belirtti.


Yaptığı açıklamalar ile iddia siteleri oranlarını değiştiren Agüero geçtiğimiz sezon İngiltere şampiyonu olan Livirpool’un Leeds’le oynayacağı maçta beraberlik veya mağlubiyet alacağını belirtti. Aynı hafta Tottenham, Chelsea ve West Ham’ın ise rakipleri karşısında galip geleceğini belirtti.

Agüero’nun tahminleri sonra iddia sitelerinde belirtilen maçların oranlarında değişiklik yaşandı.

 



Son Güncelleme: 12.09.2020 21:30
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Anahtar Kelimeler:
Sergio AgüeroMaç Tahminleri
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