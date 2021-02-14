Manchester City durdurulamıyor: M.City 3-0 Tottenham

Premier Lig’in 24. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Ligde oynadığı son 15 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ve oynadığı son 11 maçı kazanan Manchester City, Tottenham karşısında da bu serisini sürdürdü. Tottenham’ı 3-0 yenen M.City, şampiyonluk yolunda önemli bir maçı daha puan kaybetmeden atlattı. Manchester City’e galibiyeti getiren golleri, Rodri ve İlkay (2) kaydetti. Bu sonuçla puanını 53 yapan M.City, 7 puan farkla Premier Lig’in lideri konumunda bulunuyor.

Maçtan puansız ayrılan Tottenham ise zor bir dönemden geçiyor. Ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünü kaybeden Tottenham, 8. sıraya kadar geriledi. 36 puanı bulunan Tottenham, hem zirve yarışından hem de Şampiyonlar Ligi biletinden uzak kaldı.

Manchester City sıradaki maçını 17 Şubat Çarşamba günü Everton ile deplasmanda oynayacak. Tottenham ise 21 Şubat Pazar günü West Ham deplasmanına konuk olacak.