Manchester City - Chelsea maçı ne zaman oynanacak? Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı Manchester City-Chelsea maçı ne zaman olacak?

Manchester City-Chelsea maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Avrupa’nın kulüpler düzeyinde en prestijli tunuvası olan UEFA Şampiyonlar Liginde grup maçlarıyla başlayan, son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçlarıyla sürüyor. İki ingiliz ekibi Manchester City ve Chelsea karşılaşması ile son bulacak olan Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları büyük ilgi çekiyor. Maçın ne zaman ve saat kaçta olacağı da merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali Machester City ve Chelsea arasında olacak. Büyük bir merakla beklenen maçın tarihi ise belirlendi. Karşılaşma 29 Mayıs cumartesi günü olacak. Portekiz’in Porto şehrindeki Estadio do Dragao stadında gerçekleşecek olan karşılaşma, Türkiye saatine göre akşam 22.00’da olacak. Maç beIN Sport Haber kanalından ve beIN Sports Youtube kanalından gösterilecek. Maçın hakemi ise Antonio Mateu Lahoz olacak. Yardımcı hakemler ise Pau Cebrian Devis ve Roberto Del Paomar olacak. Dördüncü hakem Carlos del Caro Grande, Var hakemi ise Alejandro Henandez, Avar hakemi Polonyalı Pawel Gil olarak belirlendi.

Maç şifreli mi olacak?

BeIN Sports Haber kanalından ve beIN Sports youtube kanalından yayınlanacak olan maç, şifresiz olarak izlenebilecek.