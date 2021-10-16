Manchester City Burnley maçı ne zaman, saat kaçta? City Burnley maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 8’inci haftasında Manchester City sahasında Bunley ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Pep Guardiola ve öğrenciler üç puan için hazırlıklarını tamamladı. Son şampiyon City, yeni sezonda lige istediği başlangıcı yapamasa da, ilerleyen haftalarda üst üste alınan galibiyetlerle toparlandı. Ligin dişli ekibi Bunley ise küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Manchester City Bunley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City Bunley karşılaşması 16 Ekim Cumartesi günü TSİ 17:00’de başlayacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve kesintisiz olarak yayınlanacak.

Etihad Stadı’nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi City, üç puan alarak lider Chelsea ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Deplasman ekibi Bunley ise karşılaşmadan puan veya puanlar almayı hedefliyor.