Manchester City- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmalarının başlamasına günler kala Premier Lig devi Manchester City ve Alman devi Borussia Dortmund’un karşılaşması merak ediliyor. Futbol severler maçın saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

Manchester City – Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?

6 Nisan 2021 tarihinde kozlarını paylaşacak olan iki ekibin maçı saat 22.00’da Bein Sports HD 3 kanalından naklen yayınlanacak. Maçın hakemi Romanyalı Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan’ın yardımcılığını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe olacak.

Manchester City – Borussia Dortmund muhtemel 11’ler

Manchester City muhtemel 11’i: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Sterling, Benardo Silva, Foden; De Bruyne

Borussia Dortmund muhtemel 11’i: Hitz; Emre Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Bellingham, Dahoud, Reus, Haaland

Takım kadrolarına bakıldığında M. City’de forma giyen Fenandinho ve Jaoa Cancelo sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında görev alamayacakken B. Dortmund ekibinde Haaland sarı kart görmesi durumunda rövanş maçında görev alamayacak.