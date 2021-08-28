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Manchester City Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig’de heyecan devam ediyor. Premier Lig’in 3.haftasında Manchester City Arsenal ile karşılaşacak. Dev maçı takip etmek isteyen futbol severler Manchester City Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu araştırıyor.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:46
Manchester City Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig’in 3’üncü haftasında Manchester City sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Geçen hafta 5-0’lık galibiyetle moral bulan M.City, ligde ilk iki maçını kaydedip tarihinin en kötü başlangıcını yapan Arsenal’i ağırlayacak.

Dev maç öncesi futbol severler Manchester City Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunu araştırmaya başladı.

Manchester City Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor?

M.City Arsenal karşılaşması 28 Ağustos Cumartesi günü TSİ 14:30’da başlayacak. Ülkemizde Premier Lig yayıncısı S Sport ekranlarından karşılaşma canlı olarak yayınlanacak.

Zorlu maç öncesi ev sahibi takımda herhangi bir eksik bulunmuyor. Sezona tarihinin en kötü başlangıcını yaparak başlayan ve ilk iki maçta gol dahi atamayan Arsenal zorlu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor.


Son Güncelleme: 28.08.2021 12:46
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Anahtar Kelimeler:
Premier LigArsenalM.city
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