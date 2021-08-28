İngiltere Premier Lig’in 3’üncü haftasında Manchester City sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Geçen hafta 5-0’lık galibiyetle moral bulan M.City, ligde ilk iki maçını kaydedip tarihinin en kötü başlangıcını yapan Arsenal’i ağırlayacak.

Manchester City Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor?

Dev maç öncesi futbol severler Manchester City Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunu araştırmaya başladı.

M.City Arsenal karşılaşması 28 Ağustos Cumartesi günü TSİ 14:30’da başlayacak. Ülkemizde Premier Lig yayıncısı S Sport ekranlarından karşılaşma canlı olarak yayınlanacak.

Zorlu maç öncesi ev sahibi takımda herhangi bir eksik bulunmuyor. Sezona tarihinin en kötü başlangıcını yaparak başlayan ve ilk iki maçta gol dahi atamayan Arsenal zorlu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor.