Manchester City 86 puanla şampiyon oldu

İngiltere Premier Lig’in 38. haftasında son maçlar oynandı. Ligin son hafta mücadelelerinin oynanmasının ardından şampiyonşampiyonluk kupasını alarak kutlama yaptı. Manchester City, lige 86 puanla tamamladı. Aynı zamanda Manchester City şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

O bu sonucun ardından Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, şampiyonluk kutlamaları sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Takımdan ayrılacak olan Sergio Aguero, toplamda 184 gol atarak ligde bir takımda en fazla gol atan isim oldu. Ligin son maçında Manchester City, kendi evinde konuk ettiği Everton takımını beş sıfır yenerek son haftayı kazanmış oldu. Manchester City ligi kazandıktan sonra şampiyonlar ligini de kazanarak sezonu Çifte kupayla tamamlamak istiyor.