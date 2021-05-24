Manchester City 86 puanla şampiyon oldu

O bu sonucun ardından Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, şampiyonluk kutlamaları sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Takımdan ayrılacak olan Sergio Aguero, toplamda 184 gol atarak ligde bir takımda en fazla gol atan isim oldu. Ligin son maçında Manchester City, kendi evinde konuk ettiği Everton takımını beş sıfır yenerek son haftayı kazanmış oldu. Manchester City ligi kazandıktan sonra şampiyonlar ligini de kazanarak sezonu Çifte kupayla tamamlamak istiyor.
Son Güncelleme: 24.05.2021 04:33