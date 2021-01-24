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Manchester City 3 dakikada 2 gol bularak FA Cup turunu kaptı!

FA Cup'ta Cheltenham Town ile karşılaşan İngiliz devi Manchester City maçın son bölümünde 3 dakikada bulduğu 2 gol ile tur biletini kaptı. 81 ve 84. dakikalarda bulduğu gol ile öne geçen City'de perdeyi Ferran Torres 90+4'te kapattı.

24 Ocak 2021 Pazar 00:43
Manchester City 3 dakikada 2 gol bularak FA Cup turunu kaptı!
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İngiltere FA Cup’ta Manchester City alt ligden Cheltenham Town ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken 59. Dakikada Cheltenham Town 1-0 öne geçti.

Guardiola’nın öğrencileri Cheltenham Town savunmasını geçmekte zorlanırken oyunun son bölümlerinde bulunan gollerle tur bileti kapıldı. Manchester City 3 dakika ara ile 2 gol bulurken son gol 90+’da geldi. Buna göre 81. Dakikada Philip Foden ile eşitliği sağlayan İngiliz devi 84. Dakikada Gabriel Jesus ile öne geçti maçın skorunu belirleyen son golü ise 90+4’te Ferran Torres kaydetti.

FA Cup günün sonuçları

Southampton 1-0 Arsenal

Brighton 2-1 Blackpool

Bansley 1-0 Norwich City

Swansea City 5-1 Nottingham Forest

Sheffield United 2-1 Plymouth Argyle

West Ham United 4-0 Doncaster Rovers

Millwall 0-3 Bristol City



Son Güncelleme: 24.01.2021 00:43
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Anahtar Kelimeler:
Fa CupManchester CityCheltenham Town3-1
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