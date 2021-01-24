Manchester City 3 dakikada 2 gol bularak FA Cup turunu kaptı!

İngiltere FA Cup’ta Manchester City alt ligden Cheltenham Town ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken 59. Dakikada Cheltenham Town 1-0 öne geçti.

Guardiola’nın öğrencileri Cheltenham Town savunmasını geçmekte zorlanırken oyunun son bölümlerinde bulunan gollerle tur bileti kapıldı. Manchester City 3 dakika ara ile 2 gol bulurken son gol 90+’da geldi. Buna göre 81. Dakikada Philip Foden ile eşitliği sağlayan İngiliz devi 84. Dakikada Gabriel Jesus ile öne geçti maçın skorunu belirleyen son golü ise 90+4’te Ferran Torres kaydetti.

FA Cup günün sonuçları

Southampton 1-0 Arsenal

Brighton 2-1 Blackpool

Bansley 1-0 Norwich City

Swansea City 5-1 Nottingham Forest

Sheffield United 2-1 Plymouth Argyle

West Ham United 4-0 Doncaster Rovers

Millwall 0-3 Bristol City