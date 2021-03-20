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Malatya Gaziantep maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatyaspor Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri

Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Futbol severler Malatya Gaziantep maç özeti ve golleri izle ile beIN Sports Yeni Malatyaspor Gaziantep Youtube geniş özeti ve maçın gollerini merak ediyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 17:35
Malatya Gaziantep maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatyaspor Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 31.haftasında Gaziantep FK Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkıyor. Deplasman aldığı 46 puanla ligde 7.sırada yer alırken, ev sahibi Yeni Malatya şu ana kadar 31 puan topladı ve 14.sırada yer aldı.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK’yı yenerek ik maçlık yenilgi serisine son vermek istiyor. Yeni Malatyaspor bu sezon ligde 3 maç üst üste hiç kaybetmedi.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatyaspor

: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Zeki, Mallan, Adem, Mustafa, Tetteh

Gaziantep FK:

Günay, Olkowski, Tosca, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Sousa, Maxim, Muhammet, Kenan

Gaziantep’te 5 eksik

Deplasman ekibi Gaziantep FK zorlu Malatya deplasmanında Jefferson, Kana-Bıyık, Djilobodji, Güray Vural, Kevin Miralas ve Dicko olmak üzere 5 oyuncusundan mahrum çıkacak. Özellikle Miralas’ın yokluğunda hücum lideri Maxim olacak. Rumen oyuncu bu sezon attığı 12 golle takımının en skorer ismi konumunda yer alıyor. Maxim’in yanı sıra Muhammed Demir’de son haftalardaki formunu devam ettirmek istiyor.

Ev sahibi Yeni Malatya’da Olcay Şahan dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Karşılaşma 20 Mart Cumartesi saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak.

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maç özeti ve golleri

Süper Lig’in ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK beIN Sports geniş özeti ve golleri için tıklayınız.



Son Güncelleme: 20.03.2021 17:35
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Yeni MalatyasporGaziantep FKSüper LigMaç özetiBeınsports
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