Malatya Gaziantep maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatyaspor Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 31.haftasında Gaziantep FK Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkıyor. Deplasman aldığı 46 puanla ligde 7.sırada yer alırken, ev sahibi Yeni Malatya şu ana kadar 31 puan topladı ve 14.sırada yer aldı.
Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK’yı yenerek ik maçlık yenilgi serisine son vermek istiyor. Yeni Malatyaspor bu sezon ligde 3 maç üst üste hiç kaybetmedi.
Muhtemel 11’ler
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Zeki, Mallan, Adem, Mustafa, Tetteh
Gaziantep FK:Günay, Olkowski, Tosca, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Sousa, Maxim, Muhammet, Kenan
Gaziantep’te 5 eksik
Ev sahibi Yeni Malatya’da Olcay Şahan dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Karşılaşma 20 Mart Cumartesi saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak.
Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maç özeti ve golleri
Süper Lig’in ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
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