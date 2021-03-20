Malatya Gaziantep Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Yeni Malatyaspor Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 31.haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi iki takımda hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatya Stadı’nda saat 16:00’da başlayacak olan karşılaşmada Mert Müzenge düdük çalacak. Karşılaşma öncesi her iki takımın muhtemel 11’leri ise şu şekilde;

Yeni Malatyaspor:

Gaziantep FK:

Gazintep’te eksikler can sıkıyor

Ertraç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Zeki, Mustafa, Mallan, Acquah, Adem, TettehGünay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Rashid, Vetrih, Sousa, Maxim, Kenan, Muhammet.

Zorlu karşılaşma öncesi deplasman ekibi Gaziantep’te Jefferson, Kana-Bıyık, Djilobodji, Güray Vural, Kevin Miralas ve Dicko’nun sakatlıkları bulunuyor. Özellikle Miralas’ın yokluğunda Gaziantep’in en büyük hücum silahı Maxim olacak. Rumen oyuncu bu sezon attığı 12 golle takımının en skorer ismi olarak öne çıkıyor.

Ev sahibi tam kadro

Öte yandan Sumudica’nın ardından göreve getirilen Sa Pinto’nun ligde henüz dış saha galibiyeti bulunmuyor. Portekizli teknik adam ilk dış saha galibiyetini almak istiyor.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Yeni Malatyaspor zorlu Gaziantep maçı öncesi Olcay Şahan dışında tam kadro olarak çıkıyor. Ev sahibi ekip son iki haftada mağlup gelirken, bu sezon üç maç üst üste iç kaybetmedi.

Yeni Malatya Gaziantep FK maçı canlı izle

Yeni Malatya Gaziantep FK maçı 20 Mart Cumartesi saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk abonesi olanlar takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

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