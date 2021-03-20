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Malatya Gaziantep Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Yeni Malatyaspor Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 31.haftasında Yeni Malatyaspor Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Futbol tutkunları Malatya Gaziantep Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Yeni Malatyaspor Gaziantep Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 15:45
Malatya Gaziantep Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Yeni Malatyaspor Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 31.haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi iki takımda hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatya Stadı’nda saat 16:00’da başlayacak olan karşılaşmada Mert Müzenge düdük çalacak. Karşılaşma öncesi her iki takımın muhtemel 11’leri ise şu şekilde;

Yeni Malatyaspor:

Ertraç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Zeki, Mustafa, Mallan, Acquah, Adem, Tetteh

Gaziantep FK:

Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Rashid, Vetrih, Sousa, Maxim, Kenan, Muhammet.

Gazintep’te eksikler can sıkıyor

Zorlu karşılaşma öncesi deplasman ekibi Gaziantep’te Jefferson, Kana-Bıyık, Djilobodji, Güray Vural, Kevin Miralas ve Dicko’nun sakatlıkları bulunuyor. Özellikle Miralas’ın yokluğunda Gaziantep’in en büyük hücum silahı Maxim olacak. Rumen oyuncu bu sezon attığı 12 golle takımının en skorer ismi olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Sumudica’nın ardından göreve getirilen Sa Pinto’nun ligde henüz dış saha galibiyeti bulunmuyor. Portekizli teknik adam ilk dış saha galibiyetini almak istiyor.

Ev sahibi tam kadro

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Yeni Malatyaspor zorlu Gaziantep maçı öncesi Olcay Şahan dışında tam kadro olarak çıkıyor. Ev sahibi ekip son iki haftada mağlup gelirken, bu sezon üç maç üst üste iç kaybetmedi.

Yeni Malatya Gaziantep FK maçı canlı izle

Yeni Malatya Gaziantep FK maçı 20 Mart Cumartesi saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk abonesi olanlar takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Maçları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. Söz konusu siteleri takip etmekte suç sayılmaktadır. Ayrıca kaçak sitelerde normal yayınlardan 4-5 dakika kadar geç gelmekte olup, kaçak yayın yapılan sitelerden bilgisayarınıza virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 20.03.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
MalatyaGaziantep FKSüper LigBeınsports
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