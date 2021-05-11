Maçlar kaç kaç? Gol var mı? Canlı Skor takibi için en iyi uygulamalar; Maçkolik canlı skor takip et

Futbol severlerin maçları yakından takip ettiği ve özellikle iddia oynayanların maç sonuçları ve canlı skor haberini hemen alması önemli hale geldi. Akıllı telefonlar sayesinde birçok uygulama üzerinden maç ve iddia gib haberleri hemen öğrenebilmek mümkün oldu. tr.fobito.com'un hazırlamış olduğu listede uygulamalara yer verildi. Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde yer veriyoruz.

Spor Ekranı, tüm spor karşılşamalarının canlı olarak akışını veren bir platformdur. Hangi spor dalını takip etmek isterseniz oradan kolayca sonuçlara ulaşabileceğiniz bir uygulamadır.

Froza Football, futbol karşılaşmaları için ayrıca geliştirilmiş olup, 560 farklı ligdeki maçların takip imkanını verir.

Soccer Scores Pro, dünyanın önemli liglerini takip edebileceğiniz bir uygulamadır. Uygulamanın eksik yanları olsa da ilgiyle takip edilmesiyle zevkli geçen dakikalar takip edenlere sağlar.

Onefootball, futbol haberlerine dair ne varsa bu uygulamada yer alıyor. Uygulamada tuttuğunuz takımı işaretleyerek, takımınız hakkında bilgilere hemen ulaşabilirsiniz.

Goal Live Scores, kolay bir kullanımı vardır. İstatiksel verileri de içeriklerinde barındırır.

Sahadan Canlı Sonuçlar, iOS cihazından futbol ve basketbol sonuçlarını takip etme olanağı sağlayan uygulamada skorlara anında ulaşabilirsiniz.

Maçkolik Canlı Sonuçlar, uygulama içinde birçok spor dalını barındırken, üyeliklerle birlikte kullanma kolaylığı sunuyor. tuttur.com sitesindeki üyeliğinizle birlikte kupon sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Live Score, dünya genelinde 14 milyon kişinin indirmiş olduğu uygulama diğer spor dallarını da sunuyor. Kullanışlı olmasından ötürü çokça tercih edilen bir uygulama olmuştur.